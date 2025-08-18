Reef (REEF) reaalajas hind on $ 0.0002555. Viimase 24 tunni jooksul REEF kaubeldud madalaim $ 0.0002485 ja kõrgeim $ 0.000275 näitab aktiivset turu volatiivsust. REEFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05840635 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000173871992725367.
Lüliajalise tootluse osas on REEF muutunud -1.55% viimase tunni jooksul, +1.10% 24 tunni vältel +0.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Reef (REEF) – turuteave
No.1372
$ 5.37M
$ 67.62K
$ 5.37M
21.02B
21,015,694,229.94593
Reef praegune turukapitalisatsioon on $ 5.37M$ 67.62K 24 tunnise kauplemismahuga. REEF ringlev varu on 21.02B, mille koguvaru on 21015694229.94593. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Reef (REEF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Reef tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000002782
+1.10%
30 päeva
$ -0.0000117
-4.38%
60 päeva
$ +0.0000725
+39.61%
90 päeva
$ -0.0000833
-24.59%
Reef Hinnamuutus täna
Täna registreeris REEF muutuse $ +0.000002782 (+1.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Reef 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000117 (-4.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Reef 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REEF $ +0.0000725 (+39.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Reef 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000833 (-24.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Reef (REEF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.
Reef on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Reef investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida REEF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Reef kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Reef ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Reef hinna ennustus (USD)
Kui palju on Reef (REEF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reef (REEF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reef nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Reef (REEF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REEF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Reef (REEF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Reef osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Reef osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
