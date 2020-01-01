Reef (REEF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Reef (REEF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Reef (REEF) teave Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations. Ametlik veebisait: https://reef.io/ Valge raamat: https://docs.reef.io/ Plokiahela Explorer: https://reefscan.com Ostke REEF kohe!

Reef (REEF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Reef (REEF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Koguvaru: $ 21.02B $ 21.02B $ 21.02B Ringlev varu: $ 21.02B $ 21.02B $ 21.02B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.007859 $ 0.007859 $ 0.007859 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000173871992725367 $ 0.000173871992725367 $ 0.000173871992725367 Praegune hind: $ 0.0002379 $ 0.0002379 $ 0.0002379 Lisateave Reef (REEF) hinna kohta

Reef (REEF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Reef (REEF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REEF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REEF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REEF tokeni tokenoomikat, avastage REEF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust REEF Kas olete huvitatud Reef (REEF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid REEF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas REEF MEXC-ist osta!

Reef (REEF) hinna ajalugu REEF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage REEF hinna ajalugu kohe!

REEF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REEF võiks suunduda? Meie REEF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REEF tokeni hinna ennustust kohe!

