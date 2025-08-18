Rohkem infot RABI

Rabi (RABI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:19:25 (UTC+8)

Rabi (RABI) hinna teave (USD)

-0.37%

-13.32%

-13.32%

Rabi (RABI) reaalajas hind on $ 0.0002682. Viimase 24 tunni jooksul RABI kaubeldud madalaim $ 0.0002666 ja kõrgeim $ 0.0002801 näitab aktiivset turu volatiivsust. RABIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6149757430448505 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000274820642968141.

Lüliajalise tootluse osas on RABI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.37% 24 tunni vältel -13.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BSC

Rabi praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.85K 24 tunnise kauplemismahuga. RABI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 268.20K.

Rabi (RABI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Rabi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000996-0.37%
30 päeva$ -0.0001868-41.06%
60 päeva$ -0.0002038-43.18%
90 päeva$ -0.0009718-78.38%
Rabi Hinnamuutus täna

Täna registreeris RABI muutuse $ -0.000000996 (-0.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Rabi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001868 (-41.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Rabi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RABI $ -0.0002038 (-43.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Rabi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0009718 (-78.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Rabi (RABI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Rabi hinnaajaloo lehte.

Mis on Rabi (RABI)

The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services.

Rabi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rabi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RABI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Rabi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rabi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Rabi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rabi (RABI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rabi (RABI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rabi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rabi hinna ennustust kohe!

Rabi (RABI) tokenoomika

Rabi (RABI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RABI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Rabi (RABI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Rabi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rabi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Rabi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Rabi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Rabi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rabi kohta

Kui palju on Rabi (RABI) tänapäeval väärt?
Reaalajas RABI hind USD on 0.0002682 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RABI/USD hind?
Praegune hind RABI/USD on $ 0.0002682. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rabi turukapitalisatsioon?
RABI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RABI ringlev varu?
RABI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RABI (ATH) hind?
RABI saavutab ATH hinna summas 0.6149757430448505 USD.
Mis oli kõigi aegade RABI madalaim (ATL) hind?
RABI nägi ATL hinda summas 0.000274820642968141 USD.
Milline on RABI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RABI kauplemismaht on $ 55.85K USD.
Kas RABI sel aastal kõrgemale ka suundub?
RABI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RABI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:19:25 (UTC+8)

Rabi (RABI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

