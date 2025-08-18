Mis on Rabi (RABI)

The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services.

Rabi (RABI) tokenoomika

Rabi (RABI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RABI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rabi kohta Kui palju on Rabi (RABI) tänapäeval väärt? Reaalajas RABI hind USD on 0.0002682 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RABI/USD hind? $ 0.0002682 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RABI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Rabi turukapitalisatsioon? RABI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RABI ringlev varu? RABI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RABI (ATH) hind? RABI saavutab ATH hinna summas 0.6149757430448505 USD . Mis oli kõigi aegade RABI madalaim (ATL) hind? RABI nägi ATL hinda summas 0.000274820642968141 USD . Milline on RABI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RABI kauplemismaht on $ 55.85K USD . Kas RABI sel aastal kõrgemale ka suundub? RABI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RABI hinna ennustust

Rabi (RABI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

