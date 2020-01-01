Rabi (RABI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rabi (RABI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rabi (RABI) teave The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. Ametlik veebisait: https://rabi.foundation/ Valge raamat: https://rabi.foundation/download/rabifoundation_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x3d90db6cc52e95679fb431e88b1830ba18e41889 Ostke RABI kohe!

Rabi (RABI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rabi (RABI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 258.50K $ 258.50K $ 258.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.61503 $ 0.61503 $ 0.61503 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000268540056160541 $ 0.000268540056160541 $ 0.000268540056160541 Praegune hind: $ 0.0002585 $ 0.0002585 $ 0.0002585 Lisateave Rabi (RABI) hinna kohta

Rabi (RABI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rabi (RABI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RABI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RABI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RABI tokeni tokenoomikat, avastage RABI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RABI Kas olete huvitatud Rabi (RABI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RABI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RABI MEXC-ist osta!

Rabi (RABI) hinna ajalugu RABI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RABI hinna ajalugu kohe!

RABI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RABI võiks suunduda? Meie RABI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RABI tokeni hinna ennustust kohe!

