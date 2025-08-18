QBX (QBX) reaalajas hind on $ 0.006622. Viimase 24 tunni jooksul QBX kaubeldud madalaim $ 0.006566 ja kõrgeim $ 0.00738 näitab aktiivset turu volatiivsust. QBXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08760081068995437 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000335534475649.
Lüliajalise tootluse osas on QBX muutunud -1.42% viimase tunni jooksul, -1.91% 24 tunni vältel +12.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
QBX (QBX) – turuteave
No.4438
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 23.27K
$ 23.27K$ 23.27K
$ 9.14M
$ 9.14M$ 9.14M
0.00
0.00 0.00
1,380,392,157
1,380,392,157 1,380,392,157
1,380,392,157
1,380,392,157 1,380,392,157
0.00%
ETH
QBX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 23.27K 24 tunnise kauplemismahuga. QBX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1380392157. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.14M.
QBX (QBX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse QBX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00012894
-1.91%
30 päeva
$ -0.003279
-33.12%
60 päeva
$ +0.00501
+310.79%
90 päeva
$ +0.005222
+373.00%
QBX Hinnamuutus täna
Täna registreeris QBX muutuse $ -0.00012894 (-1.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
QBX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003279 (-33.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
QBX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QBX $ +0.00501 (+310.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
QBX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.005222 (+373.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada QBX (QBX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.
QBX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie QBX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida QBX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse QBX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie QBX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
QBX hinna ennustus (USD)
Kui palju on QBX (QBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QBX (QBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QBX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
QBX (QBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
QBX (QBX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas QBX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust QBX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.