Mis on QBX (QBX)

The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.

QBX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie QBX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Kui palju on QBX (QBX) tänapäeval väärt? Reaalajas QBX hind USD on 0.006622 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on QBX turukapitalisatsioon? QBX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QBX ringlev varu? QBX ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QBX (ATH) hind? QBX saavutab ATH hinna summas 0.08760081068995437 USD . Mis oli kõigi aegade QBX madalaim (ATL) hind? QBX nägi ATL hinda summas 0.000335534475649 USD . Milline on QBX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QBX kauplemismaht on $ 23.27K USD .

