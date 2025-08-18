PYTHIA (PYTHIA) reaalajas hind on $ 0.112885. Viimase 24 tunni jooksul PYTHIA kaubeldud madalaim $ 0.109012 ja kõrgeim $ 0.114791 näitab aktiivset turu volatiivsust. PYTHIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12213786430492256 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000314991994191439.
Lüliajalise tootluse osas on PYTHIA muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +8.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PYTHIA (PYTHIA) – turuteave
No.352
$ 112.70M
$ 112.70M
$ 57.42K
$ 57.42K
$ 112.89M
$ 112.89M
998.38M
998.38M
1,000,000,000
1,000,000,000
998,377,800.235004
998,377,800.235004
99.83%
SOL
PYTHIA praegune turukapitalisatsioon on $ 112.70M$ 57.42K 24 tunnise kauplemismahuga. PYTHIA ringlev varu on 998.38M, mille koguvaru on 998377800.235004. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 112.89M.
PYTHIA (PYTHIA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PYTHIA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00009024
+0.08%
30 päeva
$ +0.04079
+56.57%
60 päeva
$ +0.088492
+362.77%
90 päeva
$ +0.097897
+653.16%
PYTHIA Hinnamuutus täna
Täna registreeris PYTHIA muutuse $ +0.00009024 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PYTHIA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.04079 (+56.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PYTHIA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PYTHIA $ +0.088492 (+362.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PYTHIA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.097897 (+653.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PYTHIA (PYTHIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
World's first rat connected to AI. Bridging neurobiology, AI & future.
PYTHIA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PYTHIA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PYTHIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PYTHIA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PYTHIA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PYTHIA hinna ennustus (USD)
Kui palju on PYTHIA (PYTHIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PYTHIA (PYTHIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PYTHIA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PYTHIA (PYTHIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PYTHIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PYTHIA (PYTHIA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PYTHIA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PYTHIA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
