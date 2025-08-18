Rohkem infot PYTHIA

PYTHIA Hinnainfo

PYTHIA Ametlik veebisait

PYTHIA Tokenoomika

PYTHIA Hinnaprognoos

PYTHIA Ajalugu

PYTHIA – ostujuhend

PYTHIA-usaldusraha valuutakonverter

PYTHIA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PYTHIA logo

PYTHIA hind(PYTHIA)

1 PYTHIA/USD reaalajas hind:

$0.112885
$0.112885$0.112885
+0.08%1D
USD
PYTHIA (PYTHIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:39:50 (UTC+8)

PYTHIA (PYTHIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.109012
$ 0.109012$ 0.109012
24 h madal
$ 0.114791
$ 0.114791$ 0.114791
24 h kõrge

$ 0.109012
$ 0.109012$ 0.109012

$ 0.114791
$ 0.114791$ 0.114791

$ 0.12213786430492256
$ 0.12213786430492256$ 0.12213786430492256

$ 0.000314991994191439
$ 0.000314991994191439$ 0.000314991994191439

-0.14%

+0.08%

+8.64%

+8.64%

PYTHIA (PYTHIA) reaalajas hind on $ 0.112885. Viimase 24 tunni jooksul PYTHIA kaubeldud madalaim $ 0.109012 ja kõrgeim $ 0.114791 näitab aktiivset turu volatiivsust. PYTHIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12213786430492256 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000314991994191439.

Lüliajalise tootluse osas on PYTHIA muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +8.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PYTHIA (PYTHIA) – turuteave

No.352

$ 112.70M
$ 112.70M$ 112.70M

$ 57.42K
$ 57.42K$ 57.42K

$ 112.89M
$ 112.89M$ 112.89M

998.38M
998.38M 998.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

998,377,800.235004
998,377,800.235004 998,377,800.235004

99.83%

SOL

PYTHIA praegune turukapitalisatsioon on $ 112.70M $ 57.42K 24 tunnise kauplemismahuga. PYTHIA ringlev varu on 998.38M, mille koguvaru on 998377800.235004. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 112.89M.

PYTHIA (PYTHIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PYTHIA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00009024+0.08%
30 päeva$ +0.04079+56.57%
60 päeva$ +0.088492+362.77%
90 päeva$ +0.097897+653.16%
PYTHIA Hinnamuutus täna

Täna registreeris PYTHIA muutuse $ +0.00009024 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PYTHIA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.04079 (+56.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PYTHIA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PYTHIA $ +0.088492 (+362.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PYTHIA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.097897 (+653.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PYTHIA (PYTHIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PYTHIA hinnaajaloo lehte.

Mis on PYTHIA (PYTHIA)

World's first rat connected to AI. Bridging neurobiology, AI & future.

PYTHIA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PYTHIA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PYTHIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PYTHIA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PYTHIA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PYTHIA hinna ennustus (USD)

Kui palju on PYTHIA (PYTHIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PYTHIA (PYTHIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PYTHIA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PYTHIA hinna ennustust kohe!

PYTHIA (PYTHIA) tokenoomika

PYTHIA (PYTHIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PYTHIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PYTHIA (PYTHIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PYTHIA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PYTHIA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PYTHIA kohalike valuutade suhtes

1 PYTHIA(PYTHIA)/VND
2,970.568775
1 PYTHIA(PYTHIA)/AUD
A$0.1715852
1 PYTHIA(PYTHIA)/GBP
0.08240605
1 PYTHIA(PYTHIA)/EUR
0.09595225
1 PYTHIA(PYTHIA)/USD
$0.112885
1 PYTHIA(PYTHIA)/MYR
RM0.47524585
1 PYTHIA(PYTHIA)/TRY
4.60457915
1 PYTHIA(PYTHIA)/JPY
¥16.594095
1 PYTHIA(PYTHIA)/ARS
ARS$146.41297385
1 PYTHIA(PYTHIA)/RUB
8.99806335
1 PYTHIA(PYTHIA)/INR
9.87856635
1 PYTHIA(PYTHIA)/IDR
Rp1,820.72555155
1 PYTHIA(PYTHIA)/KRW
156.7837188
1 PYTHIA(PYTHIA)/PHP
6.38364675
1 PYTHIA(PYTHIA)/EGP
￡E.5.4478301
1 PYTHIA(PYTHIA)/BRL
R$0.609579
1 PYTHIA(PYTHIA)/CAD
C$0.1557813
1 PYTHIA(PYTHIA)/BDT
13.7087544
1 PYTHIA(PYTHIA)/NGN
173.1362399
1 PYTHIA(PYTHIA)/UAH
4.65199085
1 PYTHIA(PYTHIA)/VES
Bs15.239475
1 PYTHIA(PYTHIA)/CLP
$108.82114
1 PYTHIA(PYTHIA)/PKR
Rs31.9780628
1 PYTHIA(PYTHIA)/KZT
61.11706785
1 PYTHIA(PYTHIA)/THB
฿3.6461855
1 PYTHIA(PYTHIA)/TWD
NT$3.38993655
1 PYTHIA(PYTHIA)/AED
د.إ0.41428795
1 PYTHIA(PYTHIA)/CHF
Fr0.090308
1 PYTHIA(PYTHIA)/HKD
HK$0.8827607
1 PYTHIA(PYTHIA)/AMD
֏43.1514201
1 PYTHIA(PYTHIA)/MAD
.د.م1.01483615
1 PYTHIA(PYTHIA)/MXN
$2.13013995
1 PYTHIA(PYTHIA)/PLN
0.4109014
1 PYTHIA(PYTHIA)/RON
лв0.4876632
1 PYTHIA(PYTHIA)/SEK
kr1.07805175
1 PYTHIA(PYTHIA)/BGN
лв0.18851795
1 PYTHIA(PYTHIA)/HUF
Ft38.109976
1 PYTHIA(PYTHIA)/CZK
2.3592965
1 PYTHIA(PYTHIA)/KWD
د.ك0.034429925
1 PYTHIA(PYTHIA)/ILS
0.38042245
1 PYTHIA(PYTHIA)/NOK
kr1.15029815
1 PYTHIA(PYTHIA)/NZD
$0.1896468

PYTHIA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PYTHIA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse PYTHIA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PYTHIA kohta

Kui palju on PYTHIA (PYTHIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PYTHIA hind USD on 0.112885 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PYTHIA/USD hind?
Praegune hind PYTHIA/USD on $ 0.112885. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PYTHIA turukapitalisatsioon?
PYTHIA turukapitalisatsioon on $ 112.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PYTHIA ringlev varu?
PYTHIA ringlev varu on 998.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PYTHIA (ATH) hind?
PYTHIA saavutab ATH hinna summas 0.12213786430492256 USD.
Mis oli kõigi aegade PYTHIA madalaim (ATL) hind?
PYTHIA nägi ATL hinda summas 0.000314991994191439 USD.
Milline on PYTHIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PYTHIA kauplemismaht on $ 57.42K USD.
Kas PYTHIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PYTHIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PYTHIA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:39:50 (UTC+8)

PYTHIA (PYTHIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PYTHIA/USD kalkulaator

Summa

PYTHIA
PYTHIA
USD
USD

1 PYTHIA = 0.112885 USD

Kauplemine: PYTHIA

PYTHIAUSDT
$0.112885
$0.112885$0.112885
+0.09%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu