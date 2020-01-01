PYTHIA (PYTHIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PYTHIA (PYTHIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PYTHIA (PYTHIA) teave World's first rat connected to AI. Bridging neurobiology, AI & future. Ametlik veebisait: https://ratpythia.ai Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CreiuhfwdWCN5mJbMJtA9bBpYQrQF2tCBuZwSPWfpump Ostke PYTHIA kohe!

PYTHIA (PYTHIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PYTHIA (PYTHIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 108.62M $ 108.62M $ 108.62M Koguvaru: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Ringlev varu: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 108.80M $ 108.80M $ 108.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.142167 $ 0.142167 $ 0.142167 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000314991994191439 $ 0.000314991994191439 $ 0.000314991994191439 Praegune hind: $ 0.108798 $ 0.108798 $ 0.108798 Lisateave PYTHIA (PYTHIA) hinna kohta

PYTHIA (PYTHIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PYTHIA (PYTHIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PYTHIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PYTHIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PYTHIA tokeni tokenoomikat, avastage PYTHIA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PYTHIA Kas olete huvitatud PYTHIA (PYTHIA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PYTHIA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PYTHIA MEXC-ist osta!

PYTHIA (PYTHIA) hinna ajalugu PYTHIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PYTHIA hinna ajalugu kohe!

PYTHIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PYTHIA võiks suunduda? Meie PYTHIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PYTHIA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!