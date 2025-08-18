Pyth Network (PYTH) reaalajas hind on $ 0.1249. Viimase 24 tunni jooksul PYTH kaubeldud madalaim $ 0.1226 ja kõrgeim $ 0.1291 näitab aktiivset turu volatiivsust. PYTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.150148439943238 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08123667498284516.
Lüliajalise tootluse osas on PYTH muutunud -1.04% viimase tunni jooksul, -2.80% 24 tunni vältel -3.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pyth Network (PYTH) – turuteave
No.99
$ 718.17M
$ 718.17M$ 718.17M
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B
5.75B
5.75B 5.75B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,999,984,935.485718
9,999,984,935.485718 9,999,984,935.485718
57.49%
0.01%
SOL
Pyth Network praegune turukapitalisatsioon on $ 718.17M$ 1.06M 24 tunnise kauplemismahuga. PYTH ringlev varu on 5.75B, mille koguvaru on 9999984935.485718. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.25B.
Pyth Network (PYTH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pyth Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003589
-2.80%
30 päeva
$ -0.0075
-5.67%
60 päeva
$ +0.0287
+29.83%
90 päeva
$ -0.0107
-7.90%
Pyth Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris PYTH muutuse $ -0.003589 (-2.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pyth Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0075 (-5.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pyth Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PYTH $ +0.0287 (+29.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pyth Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0107 (-7.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pyth Network (PYTH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.
Pyth Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pyth Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PYTH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pyth Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pyth Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pyth Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pyth Network (PYTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pyth Network (PYTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pyth Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pyth Network (PYTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PYTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pyth Network (PYTH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pyth Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pyth Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.