Rohkem infot PYTH

PYTH Hinnainfo

PYTH Valge raamat

PYTH Ametlik veebisait

PYTH Tokenoomika

PYTH Hinnaprognoos

PYTH Ajalugu

PYTH – ostujuhend

PYTH-usaldusraha valuutakonverter

PYTH Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pyth Network logo

Pyth Network hind(PYTH)

1 PYTH/USD reaalajas hind:

$0.1246
$0.1246$0.1246
-2.80%1D
USD
Pyth Network (PYTH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:57:52 (UTC+8)

Pyth Network (PYTH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1226
$ 0.1226$ 0.1226
24 h madal
$ 0.1291
$ 0.1291$ 0.1291
24 h kõrge

$ 0.1226
$ 0.1226$ 0.1226

$ 0.1291
$ 0.1291$ 0.1291

$ 1.150148439943238
$ 1.150148439943238$ 1.150148439943238

$ 0.08123667498284516
$ 0.08123667498284516$ 0.08123667498284516

-1.04%

-2.80%

-3.63%

-3.63%

Pyth Network (PYTH) reaalajas hind on $ 0.1249. Viimase 24 tunni jooksul PYTH kaubeldud madalaim $ 0.1226 ja kõrgeim $ 0.1291 näitab aktiivset turu volatiivsust. PYTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.150148439943238 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08123667498284516.

Lüliajalise tootluse osas on PYTH muutunud -1.04% viimase tunni jooksul, -2.80% 24 tunni vältel -3.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pyth Network (PYTH) – turuteave

No.99

$ 718.17M
$ 718.17M$ 718.17M

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B

5.75B
5.75B 5.75B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,984,935.485718
9,999,984,935.485718 9,999,984,935.485718

57.49%

0.01%

SOL

Pyth Network praegune turukapitalisatsioon on $ 718.17M $ 1.06M 24 tunnise kauplemismahuga. PYTH ringlev varu on 5.75B, mille koguvaru on 9999984935.485718. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.25B.

Pyth Network (PYTH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pyth Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003589-2.80%
30 päeva$ -0.0075-5.67%
60 päeva$ +0.0287+29.83%
90 päeva$ -0.0107-7.90%
Pyth Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris PYTH muutuse $ -0.003589 (-2.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pyth Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0075 (-5.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pyth Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PYTH $ +0.0287 (+29.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pyth Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0107 (-7.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pyth Network (PYTH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pyth Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Pyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Pyth Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pyth Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PYTH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pyth Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pyth Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pyth Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pyth Network (PYTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pyth Network (PYTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pyth Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pyth Network hinna ennustust kohe!

Pyth Network (PYTH) tokenoomika

Pyth Network (PYTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PYTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pyth Network (PYTH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pyth Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pyth Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PYTH kohalike valuutade suhtes

1 Pyth Network(PYTH)/VND
3,286.7435
1 Pyth Network(PYTH)/AUD
A$0.189848
1 Pyth Network(PYTH)/GBP
0.091177
1 Pyth Network(PYTH)/EUR
0.106165
1 Pyth Network(PYTH)/USD
$0.1249
1 Pyth Network(PYTH)/MYR
RM0.525829
1 Pyth Network(PYTH)/TRY
5.094671
1 Pyth Network(PYTH)/JPY
¥18.3603
1 Pyth Network(PYTH)/ARS
ARS$161.996549
1 Pyth Network(PYTH)/RUB
9.955779
1 Pyth Network(PYTH)/INR
10.929999
1 Pyth Network(PYTH)/IDR
Rp2,014.515847
1 Pyth Network(PYTH)/KRW
173.471112
1 Pyth Network(PYTH)/PHP
7.063095
1 Pyth Network(PYTH)/EGP
￡E.6.027674
1 Pyth Network(PYTH)/BRL
R$0.67446
1 Pyth Network(PYTH)/CAD
C$0.172362
1 Pyth Network(PYTH)/BDT
15.167856
1 Pyth Network(PYTH)/NGN
191.564126
1 Pyth Network(PYTH)/UAH
5.147129
1 Pyth Network(PYTH)/VES
Bs16.8615
1 Pyth Network(PYTH)/CLP
$120.4036
1 Pyth Network(PYTH)/PKR
Rs35.381672
1 Pyth Network(PYTH)/KZT
67.622109
1 Pyth Network(PYTH)/THB
฿4.03427
1 Pyth Network(PYTH)/TWD
NT$3.750747
1 Pyth Network(PYTH)/AED
د.إ0.458383
1 Pyth Network(PYTH)/CHF
Fr0.09992
1 Pyth Network(PYTH)/HKD
HK$0.976718
1 Pyth Network(PYTH)/AMD
֏47.744274
1 Pyth Network(PYTH)/MAD
.د.م1.122851
1 Pyth Network(PYTH)/MXN
$2.356863
1 Pyth Network(PYTH)/PLN
0.454636
1 Pyth Network(PYTH)/RON
лв0.539568
1 Pyth Network(PYTH)/SEK
kr1.192795
1 Pyth Network(PYTH)/BGN
лв0.208583
1 Pyth Network(PYTH)/HUF
Ft42.16624
1 Pyth Network(PYTH)/CZK
2.61041
1 Pyth Network(PYTH)/KWD
د.ك0.0380945
1 Pyth Network(PYTH)/ILS
0.420913
1 Pyth Network(PYTH)/NOK
kr1.272731
1 Pyth Network(PYTH)/NZD
$0.209832

Pyth Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pyth Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pyth Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pyth Network kohta

Kui palju on Pyth Network (PYTH) tänapäeval väärt?
Reaalajas PYTH hind USD on 0.1249 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PYTH/USD hind?
Praegune hind PYTH/USD on $ 0.1249. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pyth Network turukapitalisatsioon?
PYTH turukapitalisatsioon on $ 718.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PYTH ringlev varu?
PYTH ringlev varu on 5.75B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PYTH (ATH) hind?
PYTH saavutab ATH hinna summas 1.150148439943238 USD.
Mis oli kõigi aegade PYTH madalaim (ATL) hind?
PYTH nägi ATL hinda summas 0.08123667498284516 USD.
Milline on PYTH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PYTH kauplemismaht on $ 1.06M USD.
Kas PYTH sel aastal kõrgemale ka suundub?
PYTH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PYTH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:57:52 (UTC+8)

Pyth Network (PYTH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PYTH/USD kalkulaator

Summa

PYTH
PYTH
USD
USD

1 PYTH = 0.1249 USD

Kauplemine: PYTH

PYTHUSDT
$0.1246
$0.1246$0.1246
-2.73%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu