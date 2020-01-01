Pyth Network (PYTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pyth Network (PYTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pyth Network (PYTH) teave The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere. Ametlik veebisait: https://pyth.network/ Valge raamat: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 Ostke PYTH kohe!

Pyth Network (PYTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pyth Network (PYTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 667.00M $ 667.00M $ 667.00M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Kõigi aegade kõrgeim: $ 4 $ 4 $ 4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 Praegune hind: $ 0.116 $ 0.116 $ 0.116 Lisateave Pyth Network (PYTH) hinna kohta

Pyth Network (PYTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pyth Network (PYTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PYTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PYTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PYTH tokeni tokenoomikat, avastage PYTH tokeni reaalajas hinda!

Pyth Network (PYTH) hinna ajalugu PYTH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PYTH hinna ajalugu kohe!

PYTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PYTH võiks suunduda? Meie PYTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PYTH tokeni hinna ennustust kohe!

