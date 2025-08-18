Rohkem infot PYR

PYR Hinnainfo

PYR Valge raamat

PYR Ametlik veebisait

PYR Tokenoomika

PYR Hinnaprognoos

PYR Ajalugu

PYR – ostujuhend

PYR-usaldusraha valuutakonverter

PYR Hetketurg

PYR USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Vulcan Forged PYR logo

Vulcan Forged PYR hind(PYR)

1 PYR/USD reaalajas hind:

$1.1232
$1.1232$1.1232
-1.41%1D
USD
Vulcan Forged PYR (PYR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:48:20 (UTC+8)

Vulcan Forged PYR (PYR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.091
$ 1.091$ 1.091
24 h madal
$ 1.1472
$ 1.1472$ 1.1472
24 h kõrge

$ 1.091
$ 1.091$ 1.091

$ 1.1472
$ 1.1472$ 1.1472

$ 49.73695922655937
$ 49.73695922655937$ 49.73695922655937

$ 0.7835812421276203
$ 0.7835812421276203$ 0.7835812421276203

-0.50%

-1.41%

-4.70%

-4.70%

Vulcan Forged PYR (PYR) reaalajas hind on $ 1.1235. Viimase 24 tunni jooksul PYR kaubeldud madalaim $ 1.091 ja kõrgeim $ 1.1472 näitab aktiivset turu volatiivsust. PYRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 49.73695922655937 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7835812421276203.

Lüliajalise tootluse osas on PYR muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -1.41% 24 tunni vältel -4.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vulcan Forged PYR (PYR) – turuteave

No.589

$ 49.66M
$ 49.66M$ 49.66M

$ 460.94K
$ 460.94K$ 460.94K

$ 56.18M
$ 56.18M$ 56.18M

44.20M
44.20M 44.20M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

88.39%

ETH

Vulcan Forged PYR praegune turukapitalisatsioon on $ 49.66M $ 460.94K 24 tunnise kauplemismahuga. PYR ringlev varu on 44.20M, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.18M.

Vulcan Forged PYR (PYR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vulcan Forged PYR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.016064-1.41%
30 päeva$ +0.0036+0.32%
60 päeva$ +0.1882+20.12%
90 päeva$ -0.0662-5.57%
Vulcan Forged PYR Hinnamuutus täna

Täna registreeris PYR muutuse $ -0.016064 (-1.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vulcan Forged PYR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0036 (+0.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vulcan Forged PYR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PYR $ +0.1882 (+20.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vulcan Forged PYR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0662 (-5.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vulcan Forged PYR (PYR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vulcan Forged PYR hinnaajaloo lehte.

Mis on Vulcan Forged PYR (PYR)

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Vulcan Forged PYR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vulcan Forged PYR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PYR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vulcan Forged PYR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vulcan Forged PYR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vulcan Forged PYR hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vulcan Forged PYR (PYR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vulcan Forged PYR (PYR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vulcan Forged PYR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vulcan Forged PYR hinna ennustust kohe!

Vulcan Forged PYR (PYR) tokenoomika

Vulcan Forged PYR (PYR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PYR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vulcan Forged PYR (PYR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vulcan Forged PYR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vulcan Forged PYR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PYR kohalike valuutade suhtes

1 Vulcan Forged PYR(PYR)/VND
29,564.9025
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/AUD
A$1.70772
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/GBP
0.820155
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/EUR
0.954975
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/USD
$1.1235
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/MYR
RM4.729935
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/TRY
45.827565
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/JPY
¥165.1545
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/ARS
ARS$1,457.190735
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/RUB
89.554185
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/INR
98.317485
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/IDR
Rp18,120.965205
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/KRW
1,560.40668
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/PHP
63.533925
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/EGP
￡E.54.22011
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/BRL
R$6.0669
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/CAD
C$1.55043
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/BDT
136.43784
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/NGN
1,723.15689
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/UAH
46.299435
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/VES
Bs151.6725
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/CLP
$1,083.054
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/PKR
Rs318.26508
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/KZT
608.274135
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/THB
฿36.390165
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/TWD
NT$33.738705
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/AED
د.إ4.123245
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/CHF
Fr0.8988
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/HKD
HK$8.78577
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/AMD
֏429.46911
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/MAD
.د.م10.100265
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/MXN
$21.200445
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/PLN
4.08954
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/RON
лв4.85352
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/SEK
kr10.729425
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/BGN
лв1.876245
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/HUF
Ft379.2936
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/CZK
23.48115
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/KWD
د.ك0.3426675
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/ILS
3.786195
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/NOK
kr11.448465
1 Vulcan Forged PYR(PYR)/NZD
$1.88748

Vulcan Forged PYR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vulcan Forged PYR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Vulcan Forged PYR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vulcan Forged PYR kohta

Kui palju on Vulcan Forged PYR (PYR) tänapäeval väärt?
Reaalajas PYR hind USD on 1.1235 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PYR/USD hind?
Praegune hind PYR/USD on $ 1.1235. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vulcan Forged PYR turukapitalisatsioon?
PYR turukapitalisatsioon on $ 49.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PYR ringlev varu?
PYR ringlev varu on 44.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PYR (ATH) hind?
PYR saavutab ATH hinna summas 49.73695922655937 USD.
Mis oli kõigi aegade PYR madalaim (ATL) hind?
PYR nägi ATL hinda summas 0.7835812421276203 USD.
Milline on PYR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PYR kauplemismaht on $ 460.94K USD.
Kas PYR sel aastal kõrgemale ka suundub?
PYR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PYR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:48:20 (UTC+8)

Vulcan Forged PYR (PYR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PYR/USD kalkulaator

Summa

PYR
PYR
USD
USD

1 PYR = 1.1235 USD

Kauplemine: PYR

PYRUSDT
$1.1232
$1.1232$1.1232
-1.39%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu