Vulcan Forged PYR (PYR) reaalajas hind on $ 1.1235. Viimase 24 tunni jooksul PYR kaubeldud madalaim $ 1.091 ja kõrgeim $ 1.1472 näitab aktiivset turu volatiivsust. PYRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 49.73695922655937 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7835812421276203.
Lüliajalise tootluse osas on PYR muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -1.41% 24 tunni vältel -4.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vulcan Forged PYR (PYR) – turuteave
No.589
$ 49.66M
$ 49.66M$ 49.66M
$ 460.94K
$ 460.94K$ 460.94K
$ 56.18M
$ 56.18M$ 56.18M
44.20M
44.20M 44.20M
50,000,000
50,000,000 50,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
88.39%
ETH
Vulcan Forged PYR praegune turukapitalisatsioon on $ 49.66M$ 460.94K 24 tunnise kauplemismahuga. PYR ringlev varu on 44.20M, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.18M.
Vulcan Forged PYR (PYR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Vulcan Forged PYR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.016064
-1.41%
30 päeva
$ +0.0036
+0.32%
60 päeva
$ +0.1882
+20.12%
90 päeva
$ -0.0662
-5.57%
Vulcan Forged PYR Hinnamuutus täna
Täna registreeris PYR muutuse $ -0.016064 (-1.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Vulcan Forged PYR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0036 (+0.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vulcan Forged PYR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PYR $ +0.1882 (+20.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Vulcan Forged PYR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0662 (-5.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Vulcan Forged PYR (PYR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding.
For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.
Vulcan Forged PYR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vulcan Forged PYR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PYR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Vulcan Forged PYR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vulcan Forged PYR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Vulcan Forged PYR hinna ennustus (USD)
Kui palju on Vulcan Forged PYR (PYR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vulcan Forged PYR (PYR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vulcan Forged PYR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vulcan Forged PYR (PYR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PYR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Vulcan Forged PYR (PYR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Vulcan Forged PYR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vulcan Forged PYR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
