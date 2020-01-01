Vulcan Forged PYR (PYR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vulcan Forged PYR (PYR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vulcan Forged PYR (PYR) teave Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Ametlik veebisait: https://vulcanforged.com/ Valge raamat: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers Ostke PYR kohe!

Vulcan Forged PYR (PYR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vulcan Forged PYR (PYR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 46.11M $ 46.11M $ 46.11M Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 44.04M $ 44.04M $ 44.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 52.35M $ 52.35M $ 52.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 Kõigi aegade madalaim: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 Praegune hind: $ 1.0469 $ 1.0469 $ 1.0469 Lisateave Vulcan Forged PYR (PYR) hinna kohta

Vulcan Forged PYR (PYR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vulcan Forged PYR (PYR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PYR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PYR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PYR tokeni tokenoomikat, avastage PYR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PYR Kas olete huvitatud Vulcan Forged PYR (PYR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PYR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PYR MEXC-ist osta!

Vulcan Forged PYR (PYR) hinna ajalugu PYR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PYR hinna ajalugu kohe!

PYR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PYR võiks suunduda? Meie PYR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PYR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!