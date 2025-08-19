Rohkem infot PX

PX hind(PX)

1 PX/USD reaalajas hind:

$0.0419
+1.94%1D
USD
PX (PX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:26:25 (UTC+8)

PX (PX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0407
24 h madal
$ 0.043
24 h kõrge

$ 0.0407
$ 0.043
$ 0.6980940488628328
$ 0.036907360189087954
+0.23%

+1.94%

-1.88%

-1.88%

PX (PX) reaalajas hind on $ 0.0419. Viimase 24 tunni jooksul PX kaubeldud madalaim $ 0.0407 ja kõrgeim $ 0.043 näitab aktiivset turu volatiivsust. PXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6980940488628328 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.036907360189087954.

Lüliajalise tootluse osas on PX muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, +1.94% 24 tunni vältel -1.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PX (PX) – turuteave

No.1269

$ 7.47M
$ 13.32K
$ 10.27M
178.20M
244,999,828
244,999,828
72.73%

TONCOIN

PX praegune turukapitalisatsioon on $ 7.47M $ 13.32K 24 tunnise kauplemismahuga. PX ringlev varu on 178.20M, mille koguvaru on 244999828. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.27M.

PX (PX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000797+1.94%
30 päeva$ -0.0141-25.18%
60 päeva$ -0.0081-16.20%
90 päeva$ -0.0081-16.20%
PX Hinnamuutus täna

Täna registreeris PX muutuse $ +0.000797 (+1.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0141 (-25.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PX $ -0.0081 (-16.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0081 (-16.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PX (PX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PX hinnaajaloo lehte.

Mis on PX (PX)

Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions.

PX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PX hinna ennustus (USD)

Kui palju on PX (PX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PX (PX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PX hinna ennustust kohe!

PX (PX) tokenoomika

PX (PX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PX (PX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PX kohalike valuutade suhtes

1 PX(PX)/VND
1,102.5985
1 PX(PX)/AUD
A$0.064526
1 PX(PX)/GBP
0.031006
1 PX(PX)/EUR
0.035615
1 PX(PX)/USD
$0.0419
1 PX(PX)/MYR
RM0.176818
1 PX(PX)/TRY
1.712872
1 PX(PX)/JPY
¥6.1593
1 PX(PX)/ARS
ARS$54.133962
1 PX(PX)/RUB
3.37295
1 PX(PX)/INR
3.658708
1 PX(PX)/IDR
Rp675.806357
1 PX(PX)/KRW
58.194072
1 PX(PX)/PHP
2.389976
1 PX(PX)/EGP
￡E.2.026703
1 PX(PX)/BRL
R$0.227517
1 PX(PX)/CAD
C$0.057822
1 PX(PX)/BDT
5.089174
1 PX(PX)/NGN
64.165241
1 PX(PX)/COP
$168.272914
1 PX(PX)/ZAR
R.0.739116
1 PX(PX)/UAH
1.727118
1 PX(PX)/VES
Bs5.6565
1 PX(PX)/CLP
$40.3916
1 PX(PX)/PKR
Rs11.88284
1 PX(PX)/KZT
22.575301
1 PX(PX)/THB
฿1.36175
1 PX(PX)/TWD
NT$1.259095
1 PX(PX)/AED
د.إ0.153773
1 PX(PX)/CHF
Fr0.03352
1 PX(PX)/HKD
HK$0.327239
1 PX(PX)/AMD
֏16.059432
1 PX(PX)/MAD
.د.م0.377519
1 PX(PX)/MXN
$0.786463
1 PX(PX)/SAR
ريال0.157125
1 PX(PX)/PLN
0.152516
1 PX(PX)/RON
лв0.181427
1 PX(PX)/SEK
kr0.400145
1 PX(PX)/BGN
лв0.069973
1 PX(PX)/HUF
Ft14.193625
1 PX(PX)/CZK
0.878224
1 PX(PX)/KWD
د.ك0.0127795
1 PX(PX)/ILS
0.141622
1 PX(PX)/AOA
Kz38.194783
1 PX(PX)/BHD
.د.ب0.0157963
1 PX(PX)/BMD
$0.0419
1 PX(PX)/DKK
kr0.267741
1 PX(PX)/HNL
L1.096942
1 PX(PX)/MUR
1.905193
1 PX(PX)/NAD
$0.738278
1 PX(PX)/NOK
kr0.42738
1 PX(PX)/NZD
$0.070392
1 PX(PX)/PAB
B/.0.0419
1 PX(PX)/PGK
K0.173885
1 PX(PX)/QAR
ر.ق0.152516
1 PX(PX)/RSD
дин.4.20676

PX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse PX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PX kohta

Kui palju on PX (PX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PX hind USD on 0.0419 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PX/USD hind?
Praegune hind PX/USD on $ 0.0419. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PX turukapitalisatsioon?
PX turukapitalisatsioon on $ 7.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PX ringlev varu?
PX ringlev varu on 178.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PX (ATH) hind?
PX saavutab ATH hinna summas 0.6980940488628328 USD.
Mis oli kõigi aegade PX madalaim (ATL) hind?
PX nägi ATL hinda summas 0.036907360189087954 USD.
Milline on PX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PX kauplemismaht on $ 13.32K USD.
Kas PX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PX hinna ennustust.
PX (PX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 PX = 0.0419 USD

Kauplemine: PX

