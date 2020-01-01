PX (PX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PX (PX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PX (PX) teave Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions. Ametlik veebisait: https://notpixel.org/ Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQB420yQsZobGcy0VYDfSKHpG2QQlw-j1f_tPu1J488I__PX Ostke PX kohe!

PX (PX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PX (PX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Koguvaru: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M Ringlev varu: $ 178.20M $ 178.20M $ 178.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1188 $ 0.1188 $ 0.1188 Kõigi aegade madalaim: $ 0.036907360189087954 $ 0.036907360189087954 $ 0.036907360189087954 Praegune hind: $ 0.0413 $ 0.0413 $ 0.0413 Lisateave PX (PX) hinna kohta

PX (PX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PX (PX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PX tokeni tokenoomikat, avastage PX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PX Kas olete huvitatud PX (PX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PX MEXC-ist osta!

PX (PX) hinna ajalugu PX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PX hinna ajalugu kohe!

PX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PX võiks suunduda? Meie PX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PX tokeni hinna ennustust kohe!

