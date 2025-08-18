Mis on pumpBTC (PUMPBTC)

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

pumpBTC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie pumpBTC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida PUMPBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse pumpBTC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie pumpBTC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

pumpBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on pumpBTC (PUMPBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie pumpBTC (PUMPBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida pumpBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake pumpBTC hinna ennustust kohe!

pumpBTC (PUMPBTC) tokenoomika

pumpBTC (PUMPBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUMPBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

pumpBTC (PUMPBTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas pumpBTC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust pumpBTC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PUMPBTC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

pumpBTC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest pumpBTC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse pumpBTC kohta Kui palju on pumpBTC (PUMPBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas PUMPBTC hind USD on 0.04231 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PUMPBTC/USD hind? $ 0.04231 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PUMPBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on pumpBTC turukapitalisatsioon? PUMPBTC turukapitalisatsioon on $ 12.06M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PUMPBTC ringlev varu? PUMPBTC ringlev varu on 285.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUMPBTC (ATH) hind? PUMPBTC saavutab ATH hinna summas 0.23385128396045374 USD . Mis oli kõigi aegade PUMPBTC madalaim (ATL) hind? PUMPBTC nägi ATL hinda summas 0.005963806888961928 USD . Milline on PUMPBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PUMPBTC kauplemismaht on $ 87.57K USD . Kas PUMPBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? PUMPBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUMPBTC hinna ennustust

pumpBTC (PUMPBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.