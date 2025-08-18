Rohkem infot PUMPBTC

pumpBTC (PUMPBTC) reaalajas hinnagraafik
pumpBTC (PUMPBTC) hinna teave (USD)

pumpBTC (PUMPBTC) reaalajas hind on $ 0.04231. Viimase 24 tunni jooksul PUMPBTC kaubeldud madalaim $ 0.03818 ja kõrgeim $ 0.04999 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUMPBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23385128396045374 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005963806888961928.

Lüliajalise tootluse osas on PUMPBTC muutunud -3.85% viimase tunni jooksul, +3.14% 24 tunni vältel +2.24% viimase 7 päeva jooksul.

pumpBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 12.06M $ 87.57K 24 tunnise kauplemismahuga. PUMPBTC ringlev varu on 285.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.31M.

pumpBTC (PUMPBTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse pumpBTC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0012881+3.14%
30 päeva$ +0.00422+11.07%
60 päeva$ +0.00406+10.61%
90 päeva$ -0.02736-39.28%
pumpBTC Hinnamuutus täna

Täna registreeris PUMPBTC muutuse $ +0.0012881 (+3.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

pumpBTC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00422 (+11.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

pumpBTC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUMPBTC $ +0.00406 (+10.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

pumpBTC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02736 (-39.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada pumpBTC (PUMPBTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on pumpBTC (PUMPBTC)

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

pumpBTC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

pumpBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on pumpBTC (PUMPBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie pumpBTC (PUMPBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida pumpBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

pumpBTC (PUMPBTC) tokenoomika

pumpBTC (PUMPBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUMPBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

pumpBTC (PUMPBTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas pumpBTC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust pumpBTC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PUMPBTC kohalike valuutade suhtes

pumpBTC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest pumpBTC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

pumpBTC (PUMPBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

