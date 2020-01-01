pumpBTC (PUMPBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi pumpBTC (PUMPBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

pumpBTC (PUMPBTC) teave PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC. Ametlik veebisait: https://pumpbtc.xyz/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C Ostke PUMPBTC kohe!

pumpBTC (PUMPBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage pumpBTC (PUMPBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.79M $ 11.79M $ 11.79M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 285.00M $ 285.00M $ 285.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.36M $ 41.36M $ 41.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.29652 $ 0.29652 $ 0.29652 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 Praegune hind: $ 0.04136 $ 0.04136 $ 0.04136 Lisateave pumpBTC (PUMPBTC) hinna kohta

pumpBTC (PUMPBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud pumpBTC (PUMPBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUMPBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUMPBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUMPBTC tokeni tokenoomikat, avastage PUMPBTC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PUMPBTC Kas olete huvitatud pumpBTC (PUMPBTC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PUMPBTC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PUMPBTC MEXC-ist osta!

pumpBTC (PUMPBTC) hinna ajalugu PUMPBTC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PUMPBTC hinna ajalugu kohe!

PUMPBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUMPBTC võiks suunduda? Meie PUMPBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUMPBTC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!