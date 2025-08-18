Rohkem infot PRAI

Privasea AI (PRAI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Privasea AI (PRAI) hinna teave (USD)

Privasea AI (PRAI) reaalajas hind on $ 0.02388. Viimase 24 tunni jooksul PRAI kaubeldud madalaim $ 0.02139 ja kõrgeim $ 0.02486 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1614807033716114 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0098488046321807.

Lüliajalise tootluse osas on PRAI muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -0.62% 24 tunni vältel -17.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Privasea AI (PRAI) – turuteave

Privasea AI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.92M $ 123.58K 24 tunnise kauplemismahuga. PRAI ringlev varu on 206.04M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.88M.

Privasea AI (PRAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Privasea AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000149-0.62%
30 päeva$ +0.00284+13.49%
60 päeva$ +0.00287+13.66%
90 päeva$ -0.05813-70.89%
Privasea AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris PRAI muutuse $ -0.000149 (-0.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Privasea AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00284 (+13.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Privasea AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PRAI $ +0.00287 (+13.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Privasea AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05813 (-70.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Privasea AI (PRAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Privasea AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Privasea AI (PRAI)

Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

Privasea AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Privasea AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PRAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Privasea AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Privasea AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Privasea AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Privasea AI (PRAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Privasea AI (PRAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Privasea AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Privasea AI hinna ennustust kohe!

Privasea AI (PRAI) tokenoomika

Privasea AI (PRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Privasea AI (PRAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Privasea AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Privasea AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Privasea AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Privasea AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Privasea AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Privasea AI kohta

Kui palju on Privasea AI (PRAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRAI hind USD on 0.02388 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRAI/USD hind?
Praegune hind PRAI/USD on $ 0.02388. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Privasea AI turukapitalisatsioon?
PRAI turukapitalisatsioon on $ 4.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRAI ringlev varu?
PRAI ringlev varu on 206.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRAI (ATH) hind?
PRAI saavutab ATH hinna summas 0.1614807033716114 USD.
Mis oli kõigi aegade PRAI madalaim (ATL) hind?
PRAI nägi ATL hinda summas 0.0098488046321807 USD.
Milline on PRAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRAI kauplemismaht on $ 123.58K USD.
Kas PRAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRAI hinna ennustust.
Privasea AI (PRAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

