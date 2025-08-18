Privasea AI (PRAI) reaalajas hind on $ 0.02388. Viimase 24 tunni jooksul PRAI kaubeldud madalaim $ 0.02139 ja kõrgeim $ 0.02486 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1614807033716114 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0098488046321807.
Lüliajalise tootluse osas on PRAI muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -0.62% 24 tunni vältel -17.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Privasea AI (PRAI) – turuteave
$ 4.92M
$ 123.58K
$ 23.88M
206.04M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.60%
BSC
Privasea AI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.92M$ 123.58K 24 tunnise kauplemismahuga. PRAI ringlev varu on 206.04M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.88M.
Privasea AI (PRAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Privasea AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000149
-0.62%
30 päeva
$ +0.00284
+13.49%
60 päeva
$ +0.00287
+13.66%
90 päeva
$ -0.05813
-70.89%
Privasea AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris PRAI muutuse $ -0.000149 (-0.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Privasea AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00284 (+13.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Privasea AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PRAI $ +0.00287 (+13.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Privasea AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05813 (-70.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Privasea AI (PRAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.
Privasea AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Privasea AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PRAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Privasea AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Privasea AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Privasea AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Privasea AI (PRAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Privasea AI (PRAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Privasea AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Privasea AI (PRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Privasea AI (PRAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Privasea AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Privasea AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.