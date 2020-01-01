Privasea AI (PRAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Privasea AI (PRAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Privasea AI (PRAI) teave Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications. Ametlik veebisait: https://www.privasea.ai/ Valge raamat: https://www.privasea.ai/white-paper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/ Ostke PRAI kohe!

Privasea AI (PRAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Privasea AI (PRAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 206.04M $ 206.04M $ 206.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.77M $ 19.77M $ 19.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 Praegune hind: $ 0.01977 $ 0.01977 $ 0.01977 Lisateave Privasea AI (PRAI) hinna kohta

Privasea AI (PRAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Privasea AI (PRAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRAI tokeni tokenoomikat, avastage PRAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PRAI Kas olete huvitatud Privasea AI (PRAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PRAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PRAI MEXC-ist osta!

Privasea AI (PRAI) hinna ajalugu PRAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PRAI hinna ajalugu kohe!

PRAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRAI võiks suunduda? Meie PRAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRAI tokeni hinna ennustust kohe!

