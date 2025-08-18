FC Porto Fan Token (PORTO) reaalajas hind on $ 1.2599. Viimase 24 tunni jooksul PORTO kaubeldud madalaim $ 1.22 ja kõrgeim $ 1.3872 näitab aktiivset turu volatiivsust. PORTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.652555111305508 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6970188925487788.
Lüliajalise tootluse osas on PORTO muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel +17.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FC Porto Fan Token (PORTO) – turuteave
No.994
$ 14.27M
$ 1.35M
$ 50.40M
11.33M
40,000,000
40,000,000
28.32%
BSC
FC Porto Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 14.27M$ 1.35M 24 tunnise kauplemismahuga. PORTO ringlev varu on 11.33M, mille koguvaru on 40000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.40M.
FC Porto Fan Token (PORTO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FC Porto Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000881
+0.07%
30 päeva
$ +0.3907
+44.94%
60 päeva
$ +0.4488
+55.33%
90 päeva
$ +0.1793
+16.59%
FC Porto Fan Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris PORTO muutuse $ +0.000881 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FC Porto Fan Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.3907 (+44.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FC Porto Fan Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PORTO $ +0.4488 (+55.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FC Porto Fan Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1793 (+16.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FC Porto Fan Token (PORTO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.
FC Porto Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FC Porto Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PORTO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FC Porto Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FC Porto Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FC Porto Fan Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on FC Porto Fan Token (PORTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FC Porto Fan Token (PORTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FC Porto Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FC Porto Fan Token (PORTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PORTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FC Porto Fan Token (PORTO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FC Porto Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FC Porto Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.