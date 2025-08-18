Rohkem infot PORTO

FC Porto Fan Token logo

FC Porto Fan Token hind(PORTO)

1 PORTO/USD reaalajas hind:

$1.2599
+0.07%1D
USD
FC Porto Fan Token (PORTO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:17:29 (UTC+8)

FC Porto Fan Token (PORTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.22
24 h madal
$ 1.3872
24 h kõrge

$ 1.22
$ 1.3872
$ 14.652555111305508
$ 0.6970188925487788
-0.76%

+0.07%

+17.06%

+17.06%

FC Porto Fan Token (PORTO) reaalajas hind on $ 1.2599. Viimase 24 tunni jooksul PORTO kaubeldud madalaim $ 1.22 ja kõrgeim $ 1.3872 näitab aktiivset turu volatiivsust. PORTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.652555111305508 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6970188925487788.

Lüliajalise tootluse osas on PORTO muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel +17.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FC Porto Fan Token (PORTO) – turuteave

No.994

$ 14.27M
$ 1.35M
$ 50.40M
11.33M
40,000,000
40,000,000
28.32%

BSC

FC Porto Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 14.27M $ 1.35M 24 tunnise kauplemismahuga. PORTO ringlev varu on 11.33M, mille koguvaru on 40000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.40M.

FC Porto Fan Token (PORTO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FC Porto Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000881+0.07%
30 päeva$ +0.3907+44.94%
60 päeva$ +0.4488+55.33%
90 päeva$ +0.1793+16.59%
FC Porto Fan Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris PORTO muutuse $ +0.000881 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FC Porto Fan Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.3907 (+44.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FC Porto Fan Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PORTO $ +0.4488 (+55.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FC Porto Fan Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1793 (+16.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FC Porto Fan Token (PORTO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FC Porto Fan Token hinnaajaloo lehte.

Mis on FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

FC Porto Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FC Porto Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PORTO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FC Porto Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FC Porto Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FC Porto Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on FC Porto Fan Token (PORTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FC Porto Fan Token (PORTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FC Porto Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FC Porto Fan Token hinna ennustust kohe!

FC Porto Fan Token (PORTO) tokenoomika

FC Porto Fan Token (PORTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PORTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FC Porto Fan Token (PORTO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FC Porto Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FC Porto Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PORTO kohalike valuutade suhtes

1 FC Porto Fan Token(PORTO)/VND
33,154.2685
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/AUD
A$1.927647
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/GBP
0.919727
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/EUR
1.070915
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/USD
$1.2599
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/MYR
RM5.304179
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/TRY
51.466915
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/JPY
¥185.2053
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/ARS
ARS$1,631.986267
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/RUB
100.338436
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/INR
110.253849
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/IDR
Rp20,320.964897
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/KRW
1,749.849912
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/PHP
71.537122
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/EGP
￡E.60.752378
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/BRL
R$6.80346
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/CAD
C$1.738662
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/BDT
152.838469
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/NGN
1,929.398261
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/UAH
51.920479
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/VES
Bs170.0865
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/CLP
$1,212.0238
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/PKR
Rs356.602096
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/KZT
681.391717
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/THB
฿40.770364
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/TWD
NT$37.834797
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/AED
د.إ4.623833
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/CHF
Fr1.00792
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/HKD
HK$9.852418
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/AMD
֏481.78576
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/MAD
.د.م11.326501
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/MXN
$23.572729
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/PLN
4.573437
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/RON
лв5.442768
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/SEK
kr12.019446
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/BGN
лв2.104033
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/HUF
Ft425.065062
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/CZK
26.319311
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/KWD
د.ك0.3830096
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/ILS
4.245863
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/NOK
kr12.800584
1 FC Porto Fan Token(PORTO)/NZD
$2.116632

FC Porto Fan Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FC Porto Fan Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse FC Porto Fan Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FC Porto Fan Token kohta

Kui palju on FC Porto Fan Token (PORTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas PORTO hind USD on 1.2599 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PORTO/USD hind?
Praegune hind PORTO/USD on $ 1.2599. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FC Porto Fan Token turukapitalisatsioon?
PORTO turukapitalisatsioon on $ 14.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PORTO ringlev varu?
PORTO ringlev varu on 11.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PORTO (ATH) hind?
PORTO saavutab ATH hinna summas 14.652555111305508 USD.
Mis oli kõigi aegade PORTO madalaim (ATL) hind?
PORTO nägi ATL hinda summas 0.6970188925487788 USD.
Milline on PORTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PORTO kauplemismaht on $ 1.35M USD.
Kas PORTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
PORTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PORTO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:17:29 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

