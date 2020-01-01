FC Porto Fan Token (PORTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FC Porto Fan Token (PORTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FC Porto Fan Token (PORTO) teave FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. Ametlik veebisait: https://www.fcporto.pt/ Plokiahela Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 Ostke PORTO kohe!

FC Porto Fan Token (PORTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FC Porto Fan Token (PORTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.38M $ 13.38M $ 13.38M Koguvaru: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Ringlev varu: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.25M $ 47.25M $ 47.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.505 $ 2.505 $ 2.505 Kõigi aegade madalaim: $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 Praegune hind: $ 1.1812 $ 1.1812 $ 1.1812 Lisateave FC Porto Fan Token (PORTO) hinna kohta

FC Porto Fan Token (PORTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FC Porto Fan Token (PORTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PORTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PORTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PORTO tokeni tokenoomikat, avastage PORTO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PORTO Kas olete huvitatud FC Porto Fan Token (PORTO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PORTO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PORTO MEXC-ist osta!

FC Porto Fan Token (PORTO) hinna ajalugu PORTO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PORTO hinna ajalugu kohe!

PORTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PORTO võiks suunduda? Meie PORTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PORTO tokeni hinna ennustust kohe!

