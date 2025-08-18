Port3 Network (PORT3) reaalajas hind on $ 0.04121. Viimase 24 tunni jooksul PORT3 kaubeldud madalaim $ 0.03987 ja kõrgeim $ 0.04616 näitab aktiivset turu volatiivsust. PORT3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.32825507030864065 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011041491512868788.
Lüliajalise tootluse osas on PORT3 muutunud -8.26% viimase tunni jooksul, -8.25% 24 tunni vältel +9.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Port3 Network (PORT3) – turuteave
No.851
$ 20.60M
$ 20.60M$ 20.60M
$ 61.31K
$ 61.31K$ 61.31K
$ 41.21M
$ 41.21M$ 41.21M
499.85M
499.85M 499.85M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
49.98%
ETH
Port3 Network praegune turukapitalisatsioon on $ 20.60M$ 61.31K 24 tunnise kauplemismahuga. PORT3 ringlev varu on 499.85M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.21M.
Port3 Network (PORT3) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Port3 Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0037055
-8.25%
30 päeva
$ +0.01877
+83.64%
60 päeva
$ -0.00532
-11.44%
90 päeva
$ +0.01094
+36.14%
Port3 Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris PORT3 muutuse $ -0.0037055 (-8.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Port3 Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01877 (+83.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Port3 Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PORT3 $ -0.00532 (-11.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Port3 Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01094 (+36.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Port3 Network (PORT3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.
Port3 Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Port3 Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PORT3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Port3 Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Port3 Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Port3 Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Port3 Network (PORT3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Port3 Network (PORT3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Port3 Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Port3 Network (PORT3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PORT3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Port3 Network (PORT3) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Port3 Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Port3 Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.