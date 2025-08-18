Mis on Port3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Port3 Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida PORT3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Port3 Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Port3 Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Port3 Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Port3 Network (PORT3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Port3 Network (PORT3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Port3 Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Port3 Network (PORT3) tokenoomika

Port3 Network (PORT3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PORT3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Port3 Network (PORT3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Port3 Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Port3 Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PORT3 kohalike valuutade suhtes

Port3 Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Port3 Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Port3 Network kohta Kui palju on Port3 Network (PORT3) tänapäeval väärt? Reaalajas PORT3 hind USD on 0.04121 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PORT3/USD hind? $ 0.04121 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PORT3/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Port3 Network turukapitalisatsioon? PORT3 turukapitalisatsioon on $ 20.60M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PORT3 ringlev varu? PORT3 ringlev varu on 499.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PORT3 (ATH) hind? PORT3 saavutab ATH hinna summas 0.32825507030864065 USD . Mis oli kõigi aegade PORT3 madalaim (ATL) hind? PORT3 nägi ATL hinda summas 0.011041491512868788 USD . Milline on PORT3 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PORT3 kauplemismaht on $ 61.31K USD . Kas PORT3 sel aastal kõrgemale ka suundub? PORT3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PORT3 hinna ennustust

Port3 Network (PORT3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.