Port3 Network hind(PORT3)

1 PORT3/USD reaalajas hind:

$0.04121
$0.04121
-8.25%1D
USD
Port3 Network (PORT3) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:34 (UTC+8)

Port3 Network (PORT3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03987
$ 0.03987$ 0.03987
24 h madal
$ 0.04616
$ 0.04616$ 0.04616
24 h kõrge

$ 0.03987
$ 0.03987$ 0.03987

$ 0.04616
$ 0.04616$ 0.04616

$ 0.32825507030864065
$ 0.32825507030864065$ 0.32825507030864065

$ 0.011041491512868788
$ 0.011041491512868788$ 0.011041491512868788

-8.26%

-8.25%

+9.07%

+9.07%

Port3 Network (PORT3) reaalajas hind on $ 0.04121. Viimase 24 tunni jooksul PORT3 kaubeldud madalaim $ 0.03987 ja kõrgeim $ 0.04616 näitab aktiivset turu volatiivsust. PORT3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.32825507030864065 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011041491512868788.

Lüliajalise tootluse osas on PORT3 muutunud -8.26% viimase tunni jooksul, -8.25% 24 tunni vältel +9.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Port3 Network (PORT3) – turuteave

No.851

$ 20.60M
$ 20.60M$ 20.60M

$ 61.31K
$ 61.31K$ 61.31K

$ 41.21M
$ 41.21M$ 41.21M

499.85M
499.85M 499.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

49.98%

ETH

Port3 Network praegune turukapitalisatsioon on $ 20.60M $ 61.31K 24 tunnise kauplemismahuga. PORT3 ringlev varu on 499.85M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.21M.

Port3 Network (PORT3) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Port3 Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0037055-8.25%
30 päeva$ +0.01877+83.64%
60 päeva$ -0.00532-11.44%
90 päeva$ +0.01094+36.14%
Port3 Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris PORT3 muutuse $ -0.0037055 (-8.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Port3 Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01877 (+83.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Port3 Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PORT3 $ -0.00532 (-11.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Port3 Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01094 (+36.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Port3 Network (PORT3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Port3 Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Port3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Port3 Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PORT3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Port3 Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Port3 Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Port3 Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Port3 Network (PORT3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Port3 Network (PORT3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Port3 Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Port3 Network hinna ennustust kohe!

Port3 Network (PORT3) tokenoomika

Port3 Network (PORT3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PORT3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Port3 Network (PORT3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Port3 Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Port3 Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PORT3 kohalike valuutade suhtes

1 Port3 Network(PORT3)/VND
1,084.44115
1 Port3 Network(PORT3)/AUD
A$0.0626392
1 Port3 Network(PORT3)/GBP
0.0300833
1 Port3 Network(PORT3)/EUR
0.0350285
1 Port3 Network(PORT3)/USD
$0.04121
1 Port3 Network(PORT3)/MYR
RM0.1734941
1 Port3 Network(PORT3)/TRY
1.6809559
1 Port3 Network(PORT3)/JPY
¥6.05787
1 Port3 Network(PORT3)/ARS
ARS$53.4497821
1 Port3 Network(PORT3)/RUB
3.2848491
1 Port3 Network(PORT3)/INR
3.6062871
1 Port3 Network(PORT3)/IDR
Rp664.6773263
1 Port3 Network(PORT3)/KRW
57.2357448
1 Port3 Network(PORT3)/PHP
2.3304255
1 Port3 Network(PORT3)/EGP
￡E.1.9887946
1 Port3 Network(PORT3)/BRL
R$0.222534
1 Port3 Network(PORT3)/CAD
C$0.0568698
1 Port3 Network(PORT3)/BDT
5.0045424
1 Port3 Network(PORT3)/NGN
63.2054254
1 Port3 Network(PORT3)/UAH
1.6982641
1 Port3 Network(PORT3)/VES
Bs5.56335
1 Port3 Network(PORT3)/CLP
$39.72644
1 Port3 Network(PORT3)/PKR
Rs11.6739688
1 Port3 Network(PORT3)/KZT
22.3115061
1 Port3 Network(PORT3)/THB
฿1.3347919
1 Port3 Network(PORT3)/TWD
NT$1.2375363
1 Port3 Network(PORT3)/AED
د.إ0.1512407
1 Port3 Network(PORT3)/CHF
Fr0.032968
1 Port3 Network(PORT3)/HKD
HK$0.3222622
1 Port3 Network(PORT3)/AMD
֏15.7529346
1 Port3 Network(PORT3)/MAD
.د.م0.3704779
1 Port3 Network(PORT3)/MXN
$0.7776327
1 Port3 Network(PORT3)/PLN
0.1500044
1 Port3 Network(PORT3)/RON
лв0.1780272
1 Port3 Network(PORT3)/SEK
kr0.3935555
1 Port3 Network(PORT3)/BGN
лв0.0688207
1 Port3 Network(PORT3)/HUF
Ft13.912496
1 Port3 Network(PORT3)/CZK
0.861289
1 Port3 Network(PORT3)/KWD
د.ك0.01256905
1 Port3 Network(PORT3)/ILS
0.1388777
1 Port3 Network(PORT3)/NOK
kr0.4199299
1 Port3 Network(PORT3)/NZD
$0.0692328

Port3 Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Port3 Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Port3 Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Port3 Network kohta

Kui palju on Port3 Network (PORT3) tänapäeval väärt?
Reaalajas PORT3 hind USD on 0.04121 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PORT3/USD hind?
Praegune hind PORT3/USD on $ 0.04121. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Port3 Network turukapitalisatsioon?
PORT3 turukapitalisatsioon on $ 20.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PORT3 ringlev varu?
PORT3 ringlev varu on 499.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PORT3 (ATH) hind?
PORT3 saavutab ATH hinna summas 0.32825507030864065 USD.
Mis oli kõigi aegade PORT3 madalaim (ATL) hind?
PORT3 nägi ATL hinda summas 0.011041491512868788 USD.
Milline on PORT3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PORT3 kauplemismaht on $ 61.31K USD.
Kas PORT3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
PORT3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PORT3 hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:34 (UTC+8)

Port3 Network (PORT3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 PORT3 = 0.04121 USD

