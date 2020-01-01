Port3 Network (PORT3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Port3 Network (PORT3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Port3 Network (PORT3) teave Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Ametlik veebisait: https://port3.io/ Valge raamat: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 Ostke PORT3 kohe!

Port3 Network (PORT3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Port3 Network (PORT3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.40M $ 19.40M $ 19.40M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.82M $ 38.82M $ 38.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 Praegune hind: $ 0.03882 $ 0.03882 $ 0.03882 Lisateave Port3 Network (PORT3) hinna kohta

Port3 Network (PORT3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Port3 Network (PORT3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PORT3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PORT3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PORT3 tokeni tokenoomikat, avastage PORT3 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PORT3 Kas olete huvitatud Port3 Network (PORT3) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PORT3 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PORT3 MEXC-ist osta!

Port3 Network (PORT3) hinna ajalugu PORT3 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PORT3 hinna ajalugu kohe!

PORT3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PORT3 võiks suunduda? Meie PORT3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PORT3 tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!