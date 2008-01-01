Public Masterpiece (PMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Public Masterpiece (PMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Public Masterpiece (PMT) teave Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Ametlik veebisait: https://publicmasterpiece.com Valge raamat: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Ostke PMT kohe!

Public Masterpiece (PMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Public Masterpiece (PMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.19M $ 10.19M $ 10.19M Koguvaru: $ 281.07M $ 281.07M $ 281.07M Ringlev varu: $ 105.48M $ 105.48M $ 105.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 193.16M $ 193.16M $ 193.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.10771 $ 0.10771 $ 0.10771 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 Praegune hind: $ 0.09658 $ 0.09658 $ 0.09658 Lisateave Public Masterpiece (PMT) hinna kohta

Public Masterpiece (PMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Public Masterpiece (PMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PMT tokeni tokenoomikat, avastage PMT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PMT Kas olete huvitatud Public Masterpiece (PMT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PMT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PMT MEXC-ist osta!

Public Masterpiece (PMT) hinna ajalugu PMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PMT hinna ajalugu kohe!

PMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PMT võiks suunduda? Meie PMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PMT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!