Public Masterpiece (PMT) reaalajas hind on $ 0.09629. Viimase 24 tunni jooksul PMT kaubeldud madalaim $ 0.094 ja kõrgeim $ 0.099 näitab aktiivset turu volatiivsust. PMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09642217305850721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05461824789246768.
Lüliajalise tootluse osas on PMT muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +0.35% 24 tunni vältel +1.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Public Masterpiece (PMT) – turuteave
$ 10.12M
$ 107.96K
$ 192.58M
105.05M
2,000,000,000
281,071,410
5.25%
BSC
Public Masterpiece praegune turukapitalisatsioon on $ 10.12M$ 107.96K 24 tunnise kauplemismahuga. PMT ringlev varu on 105.05M, mille koguvaru on 281071410. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 192.58M.
Public Masterpiece (PMT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Public Masterpiece tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003358
+0.35%
30 päeva
$ +0.00095
+0.99%
60 päeva
$ +0.0028
+2.99%
90 päeva
$ +0.01259
+15.04%
Public Masterpiece Hinnamuutus täna
Täna registreeris PMT muutuse $ +0.0003358 (+0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Public Masterpiece 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00095 (+0.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Public Masterpiece 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PMT $ +0.0028 (+2.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Public Masterpiece 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01259 (+15.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Public Masterpiece (PMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.
Public Masterpiece on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Public Masterpiece investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Public Masterpiece kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Public Masterpiece ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Public Masterpiece hinna ennustus (USD)
Kui palju on Public Masterpiece (PMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Public Masterpiece (PMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Public Masterpiece nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Public Masterpiece (PMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Public Masterpiece (PMT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Public Masterpiece osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Public Masterpiece osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.