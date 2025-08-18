Rohkem infot PMT

Public Masterpiece hind(PMT)

$0.09629
$0.09629$0.09629
+0.35%1D
Public Masterpiece (PMT) reaalajas hinnagraafik
Public Masterpiece (PMT) hinna teave (USD)

$ 0.094
$ 0.094$ 0.094
$ 0.099
$ 0.099$ 0.099
$ 0.094
$ 0.094$ 0.094

$ 0.099
$ 0.099$ 0.099

$ 0.09642217305850721
$ 0.09642217305850721$ 0.09642217305850721

$ 0.05461824789246768
$ 0.05461824789246768$ 0.05461824789246768

-0.16%

+0.35%

+1.07%

+1.07%

Public Masterpiece (PMT) reaalajas hind on $ 0.09629. Viimase 24 tunni jooksul PMT kaubeldud madalaim $ 0.094 ja kõrgeim $ 0.099 näitab aktiivset turu volatiivsust. PMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09642217305850721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05461824789246768.

Lüliajalise tootluse osas on PMT muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +0.35% 24 tunni vältel +1.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Public Masterpiece (PMT) – turuteave

$ 10.12M
$ 10.12M$ 10.12M

$ 107.96K
$ 107.96K$ 107.96K

$ 192.58M
$ 192.58M$ 192.58M

105.05M
105.05M 105.05M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

281,071,410
281,071,410 281,071,410

Public Masterpiece praegune turukapitalisatsioon on $ 10.12M $ 107.96K 24 tunnise kauplemismahuga. PMT ringlev varu on 105.05M, mille koguvaru on 281071410. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 192.58M.

Public Masterpiece (PMT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Public Masterpiece tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003358+0.35%
30 päeva$ +0.00095+0.99%
60 päeva$ +0.0028+2.99%
90 päeva$ +0.01259+15.04%
Public Masterpiece Hinnamuutus täna

Täna registreeris PMT muutuse $ +0.0003358 (+0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Public Masterpiece 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00095 (+0.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Public Masterpiece 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PMT $ +0.0028 (+2.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Public Masterpiece 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01259 (+15.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Public Masterpiece (PMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Public Masterpiece hinnaajaloo lehte.

Mis on Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Public Masterpiece on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Public Masterpiece investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida PMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Public Masterpiece kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Public Masterpiece ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Public Masterpiece hinna ennustus (USD)

Kui palju on Public Masterpiece (PMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Public Masterpiece (PMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Public Masterpiece nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Public Masterpiece hinna ennustust kohe!

Public Masterpiece (PMT) tokenoomika

Public Masterpiece (PMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Public Masterpiece (PMT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Public Masterpiece osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Public Masterpiece osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PMT kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Public Masterpiece võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Public Masterpiece (PMT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PMT hind USD on 0.09629 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PMT/USD hind?
Praegune hind PMT/USD on $ 0.09629. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Public Masterpiece turukapitalisatsioon?
PMT turukapitalisatsioon on $ 10.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PMT ringlev varu?
PMT ringlev varu on 105.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PMT (ATH) hind?
PMT saavutab ATH hinna summas 0.09642217305850721 USD.
Mis oli kõigi aegade PMT madalaim (ATL) hind?
PMT nägi ATL hinda summas 0.05461824789246768 USD.
Milline on PMT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PMT kauplemismaht on $ 107.96K USD.
Kas PMT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PMT hinna ennustust.
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
