Pitbull logo

Pitbull hind(PIT)

1 PIT/USD reaalajas hind:

$0.0000000002771
$0.0000000002771$0.0000000002771
-0.68%1D
USD
Pitbull (PIT) reaalajas hinnagraafik
Pitbull (PIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000002654
$ 0.0000000002654$ 0.0000000002654
24 h madal
$ 0.0000000002815
$ 0.0000000002815$ 0.0000000002815
24 h kõrge

$ 0.0000000002654
$ 0.0000000002654$ 0.0000000002654

$ 0.0000000002815
$ 0.0000000002815$ 0.0000000002815

$ 0.00000001
$ 0.00000001$ 0.00000001

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-0.67%

+5.32%

+5.32%

Pitbull (PIT) reaalajas hind on $ 0.0000000002771. Viimase 24 tunni jooksul PIT kaubeldud madalaim $ 0.0000000002654 ja kõrgeim $ 0.0000000002815 näitab aktiivset turu volatiivsust. PITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000001 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PIT muutunud +0.43% viimase tunni jooksul, -0.67% 24 tunni vältel +5.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pitbull (PIT) – turuteave

No.1113

$ 11.14M
$ 11.14M$ 11.14M

$ 55.61K
$ 55.61K$ 55.61K

$ 27.71M
$ 27.71M$ 27.71M

40,192.16T
40,192.16T 40,192.16T

100,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000

40.19%

BSC

Pitbull praegune turukapitalisatsioon on $ 11.14M $ 55.61K 24 tunnise kauplemismahuga. PIT ringlev varu on 40,192.16T, mille koguvaru on 100000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.71M.

Pitbull (PIT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pitbull tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000000001897-0.67%
30 päeva$ +0.0000000000105+3.93%
60 päeva$ +0.000000000051+22.55%
90 päeva$ +0.0000000000361+14.97%
Pitbull Hinnamuutus täna

Täna registreeris PIT muutuse $ -0.000000000001897 (-0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pitbull 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000000105 (+3.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pitbull 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIT $ +0.000000000051 (+22.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pitbull 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000000000361 (+14.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pitbull (PIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pitbull hinnaajaloo lehte.

Mis on Pitbull (PIT)

Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.

Pitbull on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pitbull investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pitbull kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pitbull ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pitbull hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pitbull (PIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pitbull (PIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pitbull nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pitbull hinna ennustust kohe!

Pitbull (PIT) tokenoomika

Pitbull (PIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pitbull (PIT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pitbull osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pitbull osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PIT kohalike valuutade suhtes

1 Pitbull(PIT)/VND
0.0000072918865
1 Pitbull(PIT)/AUD
A$0.000000000423963
1 Pitbull(PIT)/GBP
0.000000000202283
1 Pitbull(PIT)/EUR
0.000000000235535
1 Pitbull(PIT)/USD
$0.0000000002771
1 Pitbull(PIT)/MYR
RM0.000000001166591
1 Pitbull(PIT)/TRY
0.000000011319535
1 Pitbull(PIT)/JPY
¥0.0000000407337
1 Pitbull(PIT)/ARS
ARS$0.000000358935943
1 Pitbull(PIT)/RUB
0.000000022068244
1 Pitbull(PIT)/INR
0.000000024249021
1 Pitbull(PIT)/IDR
Rp0.000004469354213
1 Pitbull(PIT)/KRW
0.000000384858648
1 Pitbull(PIT)/PHP
0.000000015733738
1 Pitbull(PIT)/EGP
￡E.0.000000013361762
1 Pitbull(PIT)/BRL
R$0.00000000149634
1 Pitbull(PIT)/CAD
C$0.000000000382398
1 Pitbull(PIT)/BDT
0.000000033615001
1 Pitbull(PIT)/NGN
0.000000424348169
1 Pitbull(PIT)/UAH
0.000000011419291
1 Pitbull(PIT)/VES
Bs0.0000000374085
1 Pitbull(PIT)/CLP
$0.0000002665702
1 Pitbull(PIT)/PKR
Rs0.000000078430384
1 Pitbull(PIT)/KZT
0.000000149863993
1 Pitbull(PIT)/THB
฿0.000000008966956
1 Pitbull(PIT)/TWD
NT$0.000000008321313
1 Pitbull(PIT)/AED
د.إ0.000000001016957
1 Pitbull(PIT)/CHF
Fr0.00000000022168
1 Pitbull(PIT)/HKD
HK$0.000000002166922
1 Pitbull(PIT)/AMD
֏0.00000010596304
1 Pitbull(PIT)/MAD
.د.م0.000000002491129
1 Pitbull(PIT)/MXN
$0.000000005184541
1 Pitbull(PIT)/PLN
0.000000001005873
1 Pitbull(PIT)/RON
лв0.000000001197072
1 Pitbull(PIT)/SEK
kr0.000000002643534
1 Pitbull(PIT)/BGN
лв0.000000000462757
1 Pitbull(PIT)/HUF
Ft0.000000093487998
1 Pitbull(PIT)/CZK
0.000000005788619
1 Pitbull(PIT)/KWD
د.ك0.0000000000842384
1 Pitbull(PIT)/ILS
0.000000000933827
1 Pitbull(PIT)/NOK
kr0.000000002815336
1 Pitbull(PIT)/NZD
$0.000000000465528

Pitbull ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pitbull võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pitbull ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pitbull kohta

Kui palju on Pitbull (PIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIT hind USD on 0.0000000002771 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIT/USD hind?
Praegune hind PIT/USD on $ 0.0000000002771. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pitbull turukapitalisatsioon?
PIT turukapitalisatsioon on $ 11.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIT ringlev varu?
PIT ringlev varu on 40,192.16T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIT (ATH) hind?
PIT saavutab ATH hinna summas 0.00000001 USD.
Mis oli kõigi aegade PIT madalaim (ATL) hind?
PIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIT kauplemismaht on $ 55.61K USD.
Kas PIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIT hinna ennustust.
Pitbull (PIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

