Pitbull (PIT) reaalajas hind on $ 0.0000000002771. Viimase 24 tunni jooksul PIT kaubeldud madalaim $ 0.0000000002654 ja kõrgeim $ 0.0000000002815 näitab aktiivset turu volatiivsust. PITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000001 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on PIT muutunud +0.43% viimase tunni jooksul, -0.67% 24 tunni vältel +5.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pitbull (PIT) – turuteave
No.1113
$ 11.14M
$ 11.14M$ 11.14M
$ 55.61K
$ 55.61K$ 55.61K
$ 27.71M
$ 27.71M$ 27.71M
40,192.16T
40,192.16T 40,192.16T
100,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000
40.19%
BSC
Pitbull praegune turukapitalisatsioon on $ 11.14M$ 55.61K 24 tunnise kauplemismahuga. PIT ringlev varu on 40,192.16T, mille koguvaru on 100000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.71M.
Pitbull (PIT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pitbull tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000000001897
-0.67%
30 päeva
$ +0.0000000000105
+3.93%
60 päeva
$ +0.000000000051
+22.55%
90 päeva
$ +0.0000000000361
+14.97%
Pitbull Hinnamuutus täna
Täna registreeris PIT muutuse $ -0.000000000001897 (-0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pitbull 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000000105 (+3.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pitbull 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIT $ +0.000000000051 (+22.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pitbull 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000000000361 (+14.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pitbull (PIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.
Pitbull on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pitbull investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pitbull kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pitbull ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pitbull hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pitbull (PIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pitbull (PIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pitbull nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pitbull (PIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pitbull (PIT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pitbull osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pitbull osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.