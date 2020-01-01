Pitbull (PIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pitbull (PIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pitbull (PIT) teave Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Ametlik veebisait: https://bscpitbull.com/ Valge raamat: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50 Ostke PIT kohe!

Pitbull (PIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pitbull (PIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.74M $ 10.74M $ 10.74M Koguvaru: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Ringlev varu: $ 40,192.16T $ 40,192.16T $ 40,192.16T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.73M $ 26.73M $ 26.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0000000002673 $ 0.0000000002673 $ 0.0000000002673 Lisateave Pitbull (PIT) hinna kohta

Pitbull (PIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pitbull (PIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIT tokeni tokenoomikat, avastage PIT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PIT Kas olete huvitatud Pitbull (PIT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PIT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PIT MEXC-ist osta!

Pitbull (PIT) hinna ajalugu PIT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PIT hinna ajalugu kohe!

PIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIT võiks suunduda? Meie PIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!