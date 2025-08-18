Rohkem infot MBOX

Mobox hind(MBOX)

1 MBOX/USD reaalajas hind:

$0.06028
$0.06028$0.06028
-2.91%1D
USD
Mobox (MBOX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:06:00 (UTC+8)

Mobox (MBOX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05978
$ 0.05978$ 0.05978
24 h madal
$ 0.06234
$ 0.06234$ 0.06234
24 h kõrge

$ 0.05978
$ 0.05978$ 0.05978

$ 0.06234
$ 0.06234$ 0.06234

$ 15.681913867928305
$ 15.681913867928305$ 15.681913867928305

$ 0.0365171005253819
$ 0.0365171005253819$ 0.0365171005253819

-0.02%

-2.91%

0.00%

0.00%

Mobox (MBOX) reaalajas hind on $ 0.06028. Viimase 24 tunni jooksul MBOX kaubeldud madalaim $ 0.05978 ja kõrgeim $ 0.06234 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.681913867928305 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0365171005253819.

Lüliajalise tootluse osas on MBOX muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -2.91% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mobox (MBOX) – turuteave

No.749

$ 30.16M
$ 30.16M$ 30.16M

$ 327.69K
$ 327.69K$ 327.69K

$ 33.17M
$ 33.17M$ 33.17M

500.32M
500.32M 500.32M

550,322,467
550,322,467 550,322,467

550,322,467
550,322,467 550,322,467

90.91%

BSC

Mobox praegune turukapitalisatsioon on $ 30.16M $ 327.69K 24 tunnise kauplemismahuga. MBOX ringlev varu on 500.32M, mille koguvaru on 550322467. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.17M.

Mobox (MBOX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mobox tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0018067-2.91%
30 päeva$ -0.00443-6.85%
60 päeva$ +0.01543+34.40%
90 päeva$ -0.00097-1.59%
Mobox Hinnamuutus täna

Täna registreeris MBOX muutuse $ -0.0018067 (-2.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mobox 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00443 (-6.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mobox 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MBOX $ +0.01543 (+34.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mobox 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00097 (-1.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mobox (MBOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mobox hinnaajaloo lehte.

Mis on Mobox (MBOX)

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

Mobox on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mobox investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MBOX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mobox kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mobox ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mobox hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mobox (MBOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mobox (MBOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mobox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mobox hinna ennustust kohe!

Mobox (MBOX) tokenoomika

Mobox (MBOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mobox (MBOX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mobox osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mobox osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MBOX kohalike valuutade suhtes

Mobox ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mobox võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Mobox ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mobox kohta

Kui palju on Mobox (MBOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MBOX hind USD on 0.06028 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MBOX/USD hind?
Praegune hind MBOX/USD on $ 0.06028. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mobox turukapitalisatsioon?
MBOX turukapitalisatsioon on $ 30.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MBOX ringlev varu?
MBOX ringlev varu on 500.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBOX (ATH) hind?
MBOX saavutab ATH hinna summas 15.681913867928305 USD.
Mis oli kõigi aegade MBOX madalaim (ATL) hind?
MBOX nägi ATL hinda summas 0.0365171005253819 USD.
Milline on MBOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MBOX kauplemismaht on $ 327.69K USD.
Kas MBOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MBOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBOX hinna ennustust.
Mobox (MBOX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

