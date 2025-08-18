Mobox (MBOX) reaalajas hind on $ 0.06028. Viimase 24 tunni jooksul MBOX kaubeldud madalaim $ 0.05978 ja kõrgeim $ 0.06234 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.681913867928305 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0365171005253819.
Lüliajalise tootluse osas on MBOX muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -2.91% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mobox (MBOX) – turuteave
No.749
$ 30.16M
$ 327.69K
$ 33.17M
500.32M
550,322,467
550,322,467
90.91%
BSC
Mobox praegune turukapitalisatsioon on $ 30.16M$ 327.69K 24 tunnise kauplemismahuga. MBOX ringlev varu on 500.32M, mille koguvaru on 550322467. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.17M.
Mobox (MBOX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mobox tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0018067
-2.91%
30 päeva
$ -0.00443
-6.85%
60 päeva
$ +0.01543
+34.40%
90 päeva
$ -0.00097
-1.59%
Mobox Hinnamuutus täna
Täna registreeris MBOX muutuse $ -0.0018067 (-2.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mobox 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00443 (-6.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mobox 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MBOX $ +0.01543 (+34.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mobox 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00097 (-1.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mobox (MBOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.
Mobox on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mobox investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MBOX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mobox kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mobox ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mobox hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mobox (MBOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mobox (MBOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mobox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mobox (MBOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mobox (MBOX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mobox osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mobox osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.