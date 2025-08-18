Rohkem infot PIN

PinLink hind(PIN)

1 PIN/USD reaalajas hind:

$0.805
$0.805$0.805
-2.77%1D
USD
PinLink (PIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:23 (UTC+8)

PinLink (PIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7931
$ 0.7931$ 0.7931
24 h madal
$ 0.8627
$ 0.8627$ 0.8627
24 h kõrge

$ 0.7931
$ 0.7931$ 0.7931

$ 0.8627
$ 0.8627$ 0.8627

$ 4.2970090950920365
$ 4.2970090950920365$ 4.2970090950920365

$ 0.02473960858913392
$ 0.02473960858913392$ 0.02473960858913392

+0.39%

-2.77%

-5.96%

-5.96%

PinLink (PIN) reaalajas hind on $ 0.805. Viimase 24 tunni jooksul PIN kaubeldud madalaim $ 0.7931 ja kõrgeim $ 0.8627 näitab aktiivset turu volatiivsust. PINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.2970090950920365 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02473960858913392.

Lüliajalise tootluse osas on PIN muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, -2.77% 24 tunni vältel -5.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PinLink (PIN) – turuteave

No.454

$ 71.01M
$ 71.01M$ 71.01M

$ 711.91K
$ 711.91K$ 711.91K

$ 80.50M
$ 80.50M$ 80.50M

88.21M
88.21M 88.21M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88.20%

ETH

PinLink praegune turukapitalisatsioon on $ 71.01M $ 711.91K 24 tunnise kauplemismahuga. PIN ringlev varu on 88.21M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.50M.

PinLink (PIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PinLink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.022934-2.77%
30 päeva$ -0.0191-2.32%
60 päeva$ +0.2125+35.86%
90 päeva$ +0.0508+6.73%
PinLink Hinnamuutus täna

Täna registreeris PIN muutuse $ -0.022934 (-2.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PinLink 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0191 (-2.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PinLink 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIN $ +0.2125 (+35.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PinLink 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0508 (+6.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PinLink (PIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PinLink hinnaajaloo lehte.

Mis on PinLink (PIN)

PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.

PinLink on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PinLink investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PinLink kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PinLink ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PinLink hinna ennustus (USD)

Kui palju on PinLink (PIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PinLink (PIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PinLink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PinLink hinna ennustust kohe!

PinLink (PIN) tokenoomika

PinLink (PIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PinLink (PIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PinLink osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PinLink osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PIN kohalike valuutade suhtes

1 PinLink(PIN)/VND
21,183.575
1 PinLink(PIN)/AUD
A$1.2236
1 PinLink(PIN)/GBP
0.58765
1 PinLink(PIN)/EUR
0.68425
1 PinLink(PIN)/USD
$0.805
1 PinLink(PIN)/MYR
RM3.38905
1 PinLink(PIN)/TRY
32.83595
1 PinLink(PIN)/JPY
¥118.335
1 PinLink(PIN)/ARS
ARS$1,044.09305
1 PinLink(PIN)/RUB
64.16655
1 PinLink(PIN)/INR
70.44555
1 PinLink(PIN)/IDR
Rp12,983.86915
1 PinLink(PIN)/KRW
1,118.0484
1 PinLink(PIN)/PHP
45.52275
1 PinLink(PIN)/EGP
￡E.38.8493
1 PinLink(PIN)/BRL
R$4.347
1 PinLink(PIN)/CAD
C$1.1109
1 PinLink(PIN)/BDT
97.7592
1 PinLink(PIN)/NGN
1,234.6607
1 PinLink(PIN)/UAH
33.17405
1 PinLink(PIN)/VES
Bs108.675
1 PinLink(PIN)/CLP
$776.02
1 PinLink(PIN)/PKR
Rs228.0404
1 PinLink(PIN)/KZT
435.83505
1 PinLink(PIN)/THB
฿26.0015
1 PinLink(PIN)/TWD
NT$24.17415
1 PinLink(PIN)/AED
د.إ2.95435
1 PinLink(PIN)/CHF
Fr0.644
1 PinLink(PIN)/HKD
HK$6.2951
1 PinLink(PIN)/AMD
֏307.7193
1 PinLink(PIN)/MAD
.د.م7.23695
1 PinLink(PIN)/MXN
$15.19035
1 PinLink(PIN)/PLN
2.9302
1 PinLink(PIN)/RON
лв3.4776
1 PinLink(PIN)/SEK
kr7.68775
1 PinLink(PIN)/BGN
лв1.34435
1 PinLink(PIN)/HUF
Ft271.768
1 PinLink(PIN)/CZK
16.8245
1 PinLink(PIN)/KWD
د.ك0.245525
1 PinLink(PIN)/ILS
2.71285
1 PinLink(PIN)/NOK
kr8.20295
1 PinLink(PIN)/NZD
$1.3524

PinLink ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PinLink võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PinLink ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PinLink kohta

Kui palju on PinLink (PIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIN hind USD on 0.805 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIN/USD hind?
Praegune hind PIN/USD on $ 0.805. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PinLink turukapitalisatsioon?
PIN turukapitalisatsioon on $ 71.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIN ringlev varu?
PIN ringlev varu on 88.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIN (ATH) hind?
PIN saavutab ATH hinna summas 4.2970090950920365 USD.
Mis oli kõigi aegade PIN madalaim (ATL) hind?
PIN nägi ATL hinda summas 0.02473960858913392 USD.
Milline on PIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIN kauplemismaht on $ 711.91K USD.
Kas PIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:23 (UTC+8)

PinLink (PIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

