PinLink (PIN) teave PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. Ametlik veebisait: https://pinlink.ai/ Valge raamat: https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4 Ostke PIN kohe!

PinLink (PIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PinLink (PIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 62.49M $ 62.49M $ 62.49M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 88.21M $ 88.21M $ 88.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.85M $ 70.85M $ 70.85M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.002 $ 3.002 $ 3.002 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 Praegune hind: $ 0.7085 $ 0.7085 $ 0.7085 Lisateave PinLink (PIN) hinna kohta

PinLink (PIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PinLink (PIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIN tokeni tokenoomikat, avastage PIN tokeni reaalajas hinda!

PinLink (PIN) hinna ajalugu PIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PIN hinna ajalugu kohe!

