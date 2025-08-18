PAWS (PAWS) reaalajas hind on $ 0.00004373. Viimase 24 tunni jooksul PAWS kaubeldud madalaim $ 0.00004349 ja kõrgeim $ 0.00004637 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAWSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000363123480094083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000033836250561116.
Lüliajalise tootluse osas on PAWS muutunud -0.87% viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel -19.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PAWS (PAWS) – turuteave
No.1773
$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M
$ 58.04K
$ 58.04K$ 58.04K
$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M
53.06B
53.06B 53.06B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
53,061,711,117.41388
53,061,711,117.41388 53,061,711,117.41388
53.06%
SOL
PAWS praegune turukapitalisatsioon on $ 2.32M$ 58.04K 24 tunnise kauplemismahuga. PAWS ringlev varu on 53.06B, mille koguvaru on 53061711117.41388. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.37M.
PAWS (PAWS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PAWS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000003571
-0.80%
30 päeva
$ +0.00000405
+10.20%
60 päeva
$ +0.00000486
+12.50%
90 päeva
$ -0.00002961
-40.38%
PAWS Hinnamuutus täna
Täna registreeris PAWS muutuse $ -0.0000003571 (-0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PAWS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000405 (+10.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PAWS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAWS $ +0.00000486 (+12.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PAWS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002961 (-40.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PAWS (PAWS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.
PAWS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAWS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PAWS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PAWS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PAWS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PAWS hinna ennustus (USD)
Kui palju on PAWS (PAWS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAWS (PAWS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAWS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PAWS (PAWS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAWS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PAWS (PAWS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PAWS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAWS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.