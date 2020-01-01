PAWS (PAWS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PAWS (PAWS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PAWS (PAWS) teave PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community. Ametlik veebisait: https://paws.community/app Valge raamat: https://paws.community/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/PAWSxhjTyNJELywYiYTxCN857utnYmWXu7Q59Vgn6ZQ Ostke PAWS kohe!

PAWS (PAWS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PAWS (PAWS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Koguvaru: $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B Ringlev varu: $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00125 $ 0.00125 $ 0.00125 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000033836250561116 $ 0.000033836250561116 $ 0.000033836250561116 Praegune hind: $ 0.00003915 $ 0.00003915 $ 0.00003915 Lisateave PAWS (PAWS) hinna kohta

PAWS (PAWS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PAWS (PAWS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAWS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAWS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAWS tokeni tokenoomikat, avastage PAWS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PAWS Kas olete huvitatud PAWS (PAWS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PAWS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PAWS MEXC-ist osta!

PAWS (PAWS) hinna ajalugu PAWS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PAWS hinna ajalugu kohe!

PAWS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAWS võiks suunduda? Meie PAWS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAWS tokeni hinna ennustust kohe!

