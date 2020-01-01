PaLM AI (PALMAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PaLM AI (PALMAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PaLM AI (PALMAI) teave PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. Ametlik veebisait: https://palmai.tech/ Valge raamat: https://palmai.tech/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 Ostke PALMAI kohe!

PaLM AI (PALMAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PaLM AI (PALMAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.44M $ 30.44M $ 30.44M Koguvaru: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M Ringlev varu: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.44M $ 30.44M $ 30.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2 $ 2 $ 2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 Praegune hind: $ 0.3947 $ 0.3947 $ 0.3947 Lisateave PaLM AI (PALMAI) hinna kohta

PaLM AI (PALMAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PaLM AI (PALMAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PALMAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PALMAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PALMAI tokeni tokenoomikat, avastage PALMAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PALMAI Kas olete huvitatud PaLM AI (PALMAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PALMAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PALMAI MEXC-ist osta!

PaLM AI (PALMAI) hinna ajalugu PALMAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PALMAI hinna ajalugu kohe!

PALMAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PALMAI võiks suunduda? Meie PALMAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PALMAI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!