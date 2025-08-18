PaLM AI (PALMAI) reaalajas hind on $ 0.4559. Viimase 24 tunni jooksul PALMAI kaubeldud madalaim $ 0.4102 ja kõrgeim $ 0.4842 näitab aktiivset turu volatiivsust. PALMAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.018678526703317 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00023726066723638.
Lüliajalise tootluse osas on PALMAI muutunud -5.22% viimase tunni jooksul, -5.31% 24 tunni vältel -3.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PaLM AI (PALMAI) – turuteave
PaLM AI praegune turukapitalisatsioon on $ 35.16M$ 63.07K 24 tunnise kauplemismahuga. PALMAI ringlev varu on 77.13M, mille koguvaru on 77129726.29891282. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
PaLM AI (PALMAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PaLM AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.025566
-5.31%
30 päeva
$ +0.0664
+17.04%
60 päeva
$ +0.224
+96.59%
90 päeva
$ +0.0889
+24.22%
PaLM AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris PALMAI muutuse $ -0.025566 (-5.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PaLM AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0664 (+17.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PaLM AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PALMAI $ +0.224 (+96.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PaLM AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0889 (+24.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.
PaLM AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PaLM AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PALMAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PaLM AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PaLM AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PaLM AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on PaLM AI (PALMAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PaLM AI (PALMAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PaLM AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PaLM AI (PALMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PALMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
