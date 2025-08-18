Rohkem infot PALMAI

PaLM AI (PALMAI) reaalajas hinnagraafik
PaLM AI (PALMAI) hinna teave (USD)

-3.00%

PaLM AI (PALMAI) reaalajas hind on $ 0.4559. Viimase 24 tunni jooksul PALMAI kaubeldud madalaim $ 0.4102 ja kõrgeim $ 0.4842 näitab aktiivset turu volatiivsust. PALMAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.018678526703317 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00023726066723638.

Lüliajalise tootluse osas on PALMAI muutunud -5.22% viimase tunni jooksul, -5.31% 24 tunni vältel -3.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PaLM AI (PALMAI) – turuteave

No.705

$ 35.16M
$ 35.16M$ 35.16M

$ 63.07K
$ 63.07K$ 63.07K

$ 35.16M
$ 35.16M$ 35.16M

77.13M
77.13M 77.13M

77,129,726.29891282
77,129,726.29891282 77,129,726.29891282

ETH

PaLM AI praegune turukapitalisatsioon on $ 35.16M $ 63.07K 24 tunnise kauplemismahuga. PALMAI ringlev varu on 77.13M, mille koguvaru on 77129726.29891282.

PaLM AI (PALMAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PaLM AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.025566-5.31%
30 päeva$ +0.0664+17.04%
60 päeva$ +0.224+96.59%
90 päeva$ +0.0889+24.22%
PaLM AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris PALMAI muutuse $ -0.025566 (-5.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PaLM AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0664 (+17.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PaLM AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PALMAI $ +0.224 (+96.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PaLM AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0889 (+24.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PaLM AI (PALMAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PaLM AI hinnaajaloo lehte.

Mis on PaLM AI (PALMAI)

PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.

PaLM AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PaLM AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PALMAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PaLM AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PaLM AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PaLM AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on PaLM AI (PALMAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PaLM AI (PALMAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PaLM AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PaLM AI hinna ennustust kohe!

PaLM AI (PALMAI) tokenoomika

PaLM AI (PALMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PALMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PaLM AI (PALMAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PaLM AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PaLM AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PALMAI kohalike valuutade suhtes

PaLM AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PaLM AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PaLM AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PaLM AI kohta

Kui palju on PaLM AI (PALMAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PALMAI hind USD on 0.4559 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PALMAI/USD hind?
Praegune hind PALMAI/USD on $ 0.4559. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PaLM AI turukapitalisatsioon?
PALMAI turukapitalisatsioon on $ 35.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PALMAI ringlev varu?
PALMAI ringlev varu on 77.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PALMAI (ATH) hind?
PALMAI saavutab ATH hinna summas 2.018678526703317 USD.
Mis oli kõigi aegade PALMAI madalaim (ATL) hind?
PALMAI nägi ATL hinda summas 0.00023726066723638 USD.
Milline on PALMAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PALMAI kauplemismaht on $ 63.07K USD.
Kas PALMAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PALMAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PALMAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

