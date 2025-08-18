Rohkem infot PAAL

Paal AI (PAAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:53:31 (UTC+8)

Paal AI (PAAL) hinna teave (USD)

Paal AI (PAAL) reaalajas hind on $ 0.10923. Viimase 24 tunni jooksul PAAL kaubeldud madalaim $ 0.10272 ja kõrgeim $ 0.11488 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8629845256356732 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000045882830722914.

Lüliajalise tootluse osas on PAAL muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel -2.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Paal AI (PAAL) – turuteave

No.372

$ 107.82M
$ 107.82M$ 107.82M

$ 180.88K
$ 180.88K$ 180.88K

$ 109.23M
$ 109.23M$ 109.23M

987.11M
987.11M 987.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.71%

ETH

Paal AI praegune turukapitalisatsioon on $ 107.82M $ 180.88K 24 tunnise kauplemismahuga. PAAL ringlev varu on 987.11M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 109.23M.

Paal AI (PAAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Paal AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00248-2.22%
30 päeva$ +0.00923+9.23%
60 päeva$ +0.00263+2.46%
90 päeva$ -0.03135-22.31%
Paal AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris PAAL muutuse $ -0.00248 (-2.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Paal AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00923 (+9.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Paal AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAAL $ +0.00263 (+2.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Paal AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03135 (-22.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Paal AI (PAAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Paal AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Paal AI (PAAL)

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Paal AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Paal AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PAAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Paal AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Paal AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Paal AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Paal AI (PAAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paal AI (PAAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paal AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Paal AI hinna ennustust kohe!

Paal AI (PAAL) tokenoomika

Paal AI (PAAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Paal AI (PAAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Paal AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Paal AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PAAL kohalike valuutade suhtes

Paal AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Paal AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Paal AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Paal AI kohta

Kui palju on Paal AI (PAAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAAL hind USD on 0.10923 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAAL/USD hind?
Praegune hind PAAL/USD on $ 0.10923. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Paal AI turukapitalisatsioon?
PAAL turukapitalisatsioon on $ 107.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAAL ringlev varu?
PAAL ringlev varu on 987.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAAL (ATH) hind?
PAAL saavutab ATH hinna summas 0.8629845256356732 USD.
Mis oli kõigi aegade PAAL madalaim (ATL) hind?
PAAL nägi ATL hinda summas 0.000045882830722914 USD.
Milline on PAAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAAL kauplemismaht on $ 180.88K USD.
Kas PAAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAAL hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:53:31 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

