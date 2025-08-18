Paal AI (PAAL) reaalajas hind on $ 0.10923. Viimase 24 tunni jooksul PAAL kaubeldud madalaim $ 0.10272 ja kõrgeim $ 0.11488 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8629845256356732 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000045882830722914.
Lüliajalise tootluse osas on PAAL muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel -2.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Paal AI (PAAL) – turuteave
No.372
$ 107.82M
$ 107.82M$ 107.82M
$ 180.88K
$ 180.88K$ 180.88K
$ 109.23M
$ 109.23M$ 109.23M
987.11M
987.11M 987.11M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
98.71%
ETH
Paal AI praegune turukapitalisatsioon on $ 107.82M$ 180.88K 24 tunnise kauplemismahuga. PAAL ringlev varu on 987.11M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 109.23M.
Paal AI (PAAL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Paal AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00248
-2.22%
30 päeva
$ +0.00923
+9.23%
60 päeva
$ +0.00263
+2.46%
90 päeva
$ -0.03135
-22.31%
Paal AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris PAAL muutuse $ -0.00248 (-2.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Paal AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00923 (+9.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Paal AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAAL $ +0.00263 (+2.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Paal AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03135 (-22.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Paal AI (PAAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.
Paal AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Paal AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PAAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Paal AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Paal AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Paal AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Paal AI (PAAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paal AI (PAAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paal AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Paal AI (PAAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Paal AI (PAAL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Paal AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Paal AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.