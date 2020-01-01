DOGS (DOGS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGS (DOGS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGS (DOGS) teave The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy. Ametlik veebisait: http://dogs.dev/?utm_source=coinmarketcap Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQCvxJy4eG8hyHBFsZ7eePxrRsUQSFE_jpptRAYBmcG_DOGS Ostke DOGS kohe!

DOGS (DOGS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGS (DOGS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 65.89M $ 65.89M $ 65.89M Koguvaru: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Ringlev varu: $ 516.75B $ 516.75B $ 516.75B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.13M $ 70.13M $ 70.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 Praegune hind: $ 0.0001275 $ 0.0001275 $ 0.0001275 Lisateave DOGS (DOGS) hinna kohta

DOGS (DOGS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGS (DOGS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGS tokeni tokenoomikat, avastage DOGS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOGS Kas olete huvitatud DOGS (DOGS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOGS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOGS MEXC-ist osta!

DOGS (DOGS) hinna ajalugu DOGS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOGS hinna ajalugu kohe!

DOGS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGS võiks suunduda? Meie DOGS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGS tokeni hinna ennustust kohe!

