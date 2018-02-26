Ontology Token (ONT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ontology Token (ONT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ontology Token (ONT) teave Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules. Ametlik veebisait: https://ont.io/ Valge raamat: https://docs.ont.io Plokiahela Explorer: https://explorer.ont.io/ Ostke ONT kohe!

Ontology Token (ONT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ontology Token (ONT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 120.37M $ 120.37M $ 120.37M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 131.60M $ 131.60M $ 131.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 Praegune hind: $ 0.1316 $ 0.1316 $ 0.1316 Lisateave Ontology Token (ONT) hinna kohta

Ontology Token (ONT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ontology Token (ONT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONT tokeni tokenoomikat, avastage ONT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ONT Kas olete huvitatud Ontology Token (ONT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ONT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ONT MEXC-ist osta!

Ontology Token (ONT) hinna ajalugu ONT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ONT hinna ajalugu kohe!

ONT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ONT võiks suunduda? Meie ONT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ONT tokeni hinna ennustust kohe!

