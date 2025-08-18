OMAX (OMAX) reaalajas hind on $ 0.0001979. Viimase 24 tunni jooksul OMAX kaubeldud madalaim $ 0.0001919 ja kõrgeim $ 0.000215 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06023931157245203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00017338240522691.
Lüliajalise tootluse osas on OMAX muutunud +0.71% viimase tunni jooksul, -3.21% 24 tunni vältel +0.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OMAX (OMAX) – turuteave
No.1910
$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M
$ 84.98K
$ 84.98K$ 84.98K
$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M
8.67B
8.67B 8.67B
9,000,000,000
9,000,000,000 9,000,000,000
OMAX
OMAX praegune turukapitalisatsioon on $ 1.72M$ 84.98K 24 tunnise kauplemismahuga. OMAX ringlev varu on 8.67B, mille koguvaru on 9000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
OMAX (OMAX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OMAX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000006584
-3.21%
30 päeva
$ -0.0000039
-1.94%
60 päeva
$ -0.0000621
-23.89%
90 päeva
$ -0.0001048
-34.63%
OMAX Hinnamuutus täna
Täna registreeris OMAX muutuse $ -0.000006584 (-3.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OMAX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000039 (-1.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OMAX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMAX $ -0.0000621 (-23.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OMAX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001048 (-34.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OMAX (OMAX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.
OMAX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OMAX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OMAX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse OMAX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OMAX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
OMAX hinna ennustus (USD)
Kui palju on OMAX (OMAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OMAX (OMAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OMAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OMAX (OMAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OMAX (OMAX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas OMAX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OMAX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.