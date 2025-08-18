Rohkem infot OMAX

OMAX Hinnainfo

OMAX Valge raamat

OMAX Ametlik veebisait

OMAX Tokenoomika

OMAX Hinnaprognoos

OMAX Ajalugu

OMAX – ostujuhend

OMAX-usaldusraha valuutakonverter

OMAX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

OMAX logo

OMAX hind(OMAX)

1 OMAX/USD reaalajas hind:

$0.0001979
$0.0001979$0.0001979
-3.22%1D
USD
OMAX (OMAX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:13:10 (UTC+8)

OMAX (OMAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001919
$ 0.0001919$ 0.0001919
24 h madal
$ 0.000215
$ 0.000215$ 0.000215
24 h kõrge

$ 0.0001919
$ 0.0001919$ 0.0001919

$ 0.000215
$ 0.000215$ 0.000215

$ 0.06023931157245203
$ 0.06023931157245203$ 0.06023931157245203

$ 0.00017338240522691
$ 0.00017338240522691$ 0.00017338240522691

+0.71%

-3.21%

+0.96%

+0.96%

OMAX (OMAX) reaalajas hind on $ 0.0001979. Viimase 24 tunni jooksul OMAX kaubeldud madalaim $ 0.0001919 ja kõrgeim $ 0.000215 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06023931157245203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00017338240522691.

Lüliajalise tootluse osas on OMAX muutunud +0.71% viimase tunni jooksul, -3.21% 24 tunni vältel +0.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OMAX (OMAX) – turuteave

No.1910

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 84.98K
$ 84.98K$ 84.98K

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

8.67B
8.67B 8.67B

9,000,000,000
9,000,000,000 9,000,000,000

OMAX

OMAX praegune turukapitalisatsioon on $ 1.72M $ 84.98K 24 tunnise kauplemismahuga. OMAX ringlev varu on 8.67B, mille koguvaru on 9000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

OMAX (OMAX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OMAX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000006584-3.21%
30 päeva$ -0.0000039-1.94%
60 päeva$ -0.0000621-23.89%
90 päeva$ -0.0001048-34.63%
OMAX Hinnamuutus täna

Täna registreeris OMAX muutuse $ -0.000006584 (-3.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OMAX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000039 (-1.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OMAX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMAX $ -0.0000621 (-23.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OMAX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001048 (-34.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OMAX (OMAX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OMAX hinnaajaloo lehte.

Mis on OMAX (OMAX)

OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.

OMAX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OMAX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OMAX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OMAX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OMAX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OMAX hinna ennustus (USD)

Kui palju on OMAX (OMAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OMAX (OMAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OMAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OMAX hinna ennustust kohe!

OMAX (OMAX) tokenoomika

OMAX (OMAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OMAX (OMAX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OMAX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OMAX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OMAX kohalike valuutade suhtes

1 OMAX(OMAX)/VND
5.2077385
1 OMAX(OMAX)/AUD
A$0.000302787
1 OMAX(OMAX)/GBP
0.000144467
1 OMAX(OMAX)/EUR
0.000168215
1 OMAX(OMAX)/USD
$0.0001979
1 OMAX(OMAX)/MYR
RM0.000833159
1 OMAX(OMAX)/TRY
0.008084215
1 OMAX(OMAX)/JPY
¥0.0290913
1 OMAX(OMAX)/ARS
ARS$0.256345807
1 OMAX(OMAX)/RUB
0.015760756
1 OMAX(OMAX)/INR
0.017318229
1 OMAX(OMAX)/IDR
Rp3.191935037
1 OMAX(OMAX)/KRW
0.274859352
1 OMAX(OMAX)/PHP
0.011236762
1 OMAX(OMAX)/EGP
￡E.0.009542738
1 OMAX(OMAX)/BRL
R$0.00106866
1 OMAX(OMAX)/CAD
C$0.000273102
1 OMAX(OMAX)/BDT
0.024007249
1 OMAX(OMAX)/NGN
0.303062081
1 OMAX(OMAX)/UAH
0.008155459
1 OMAX(OMAX)/VES
Bs0.0267165
1 OMAX(OMAX)/CLP
$0.1903798
1 OMAX(OMAX)/PKR
Rs0.056013616
1 OMAX(OMAX)/KZT
0.107030257
1 OMAX(OMAX)/THB
฿0.006404044
1 OMAX(OMAX)/TWD
NT$0.005942937
1 OMAX(OMAX)/AED
د.إ0.000726293
1 OMAX(OMAX)/CHF
Fr0.00015832
1 OMAX(OMAX)/HKD
HK$0.001547578
1 OMAX(OMAX)/AMD
֏0.07567696
1 OMAX(OMAX)/MAD
.د.م0.001779121
1 OMAX(OMAX)/MXN
$0.003702709
1 OMAX(OMAX)/PLN
0.000718377
1 OMAX(OMAX)/RON
лв0.000854928
1 OMAX(OMAX)/SEK
kr0.001887966
1 OMAX(OMAX)/BGN
лв0.000330493
1 OMAX(OMAX)/HUF
Ft0.066767502
1 OMAX(OMAX)/CZK
0.004134131
1 OMAX(OMAX)/KWD
د.ك0.0000601616
1 OMAX(OMAX)/ILS
0.000666923
1 OMAX(OMAX)/NOK
kr0.002010664
1 OMAX(OMAX)/NZD
$0.000332472

OMAX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OMAX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OMAX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OMAX kohta

Kui palju on OMAX (OMAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas OMAX hind USD on 0.0001979 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OMAX/USD hind?
Praegune hind OMAX/USD on $ 0.0001979. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OMAX turukapitalisatsioon?
OMAX turukapitalisatsioon on $ 1.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OMAX ringlev varu?
OMAX ringlev varu on 8.67B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMAX (ATH) hind?
OMAX saavutab ATH hinna summas 0.06023931157245203 USD.
Mis oli kõigi aegade OMAX madalaim (ATL) hind?
OMAX nägi ATL hinda summas 0.00017338240522691 USD.
Milline on OMAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OMAX kauplemismaht on $ 84.98K USD.
Kas OMAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
OMAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMAX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:13:10 (UTC+8)

OMAX (OMAX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

OMAX/USD kalkulaator

Summa

OMAX
OMAX
USD
USD

1 OMAX = 0.0001979 USD

Kauplemine: OMAX

OMAXUSDT
$0.0001979
$0.0001979$0.0001979
-3.21%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu