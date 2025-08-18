Mis on OMAX (OMAX)

OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.

OMAX (OMAX) tokenoomika

OMAX (OMAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OMAX kohta Kui palju on OMAX (OMAX) tänapäeval väärt? Reaalajas OMAX hind USD on 0.0001979 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OMAX/USD hind? $ 0.0001979 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OMAX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OMAX turukapitalisatsioon? OMAX turukapitalisatsioon on $ 1.72M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OMAX ringlev varu? OMAX ringlev varu on 8.67B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMAX (ATH) hind? OMAX saavutab ATH hinna summas 0.06023931157245203 USD . Mis oli kõigi aegade OMAX madalaim (ATL) hind? OMAX nägi ATL hinda summas 0.00017338240522691 USD . Milline on OMAX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OMAX kauplemismaht on $ 84.98K USD . Kas OMAX sel aastal kõrgemale ka suundub? OMAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMAX hinna ennustust

OMAX (OMAX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

