OMAX (OMAX) teave OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. Ametlik veebisait: https://omaxcoin.com/ Valge raamat: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://omaxray.com/ Ostke OMAX kohe!

OMAX (OMAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OMAX (OMAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Koguvaru: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Ringlev varu: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.005025 $ 0.005025 $ 0.005025 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 Praegune hind: $ 0.0001891 $ 0.0001891 $ 0.0001891 Lisateave OMAX (OMAX) hinna kohta

OMAX (OMAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OMAX (OMAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OMAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OMAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OMAX tokeni tokenoomikat, avastage OMAX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OMAX Kas olete huvitatud OMAX (OMAX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OMAX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OMAX MEXC-ist osta!

OMAX (OMAX) hinna ajalugu OMAX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OMAX hinna ajalugu kohe!

OMAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OMAX võiks suunduda? Meie OMAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OMAX tokeni hinna ennustust kohe!

