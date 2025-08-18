Rohkem infot OFT

ONFA Token hind(OFT)

1 OFT/USD reaalajas hind:

$0.7115
$0.7115$0.7115
-0.18%1D
USD
ONFA Token (OFT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:44:01 (UTC+8)

ONFA Token (OFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7061
$ 0.7061$ 0.7061
24 h madal
$ 0.725
$ 0.725$ 0.725
24 h kõrge

$ 0.7061
$ 0.7061$ 0.7061

$ 0.725
$ 0.725$ 0.725

$ 0.9501524982950932
$ 0.9501524982950932$ 0.9501524982950932

$ 0.12831404520187653
$ 0.12831404520187653$ 0.12831404520187653

+0.26%

-0.18%

-8.37%

-8.37%

ONFA Token (OFT) reaalajas hind on $ 0.7114. Viimase 24 tunni jooksul OFT kaubeldud madalaim $ 0.7061 ja kõrgeim $ 0.725 näitab aktiivset turu volatiivsust. OFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9501524982950932 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12831404520187653.

Lüliajalise tootluse osas on OFT muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel -8.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ONFA Token (OFT) – turuteave

No.3480

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

$ 213.42M
$ 213.42M$ 213.42M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

288,882,010.260989
288,882,010.260989 288,882,010.260989

0.00%

BSC

ONFA Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.42M 24 tunnise kauplemismahuga. OFT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 288882010.260989. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 213.42M.

ONFA Token (OFT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ONFA Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001283-0.18%
30 päeva$ -0.093-11.57%
60 päeva$ +0.4244+147.87%
90 päeva$ +0.4811+208.90%
ONFA Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris OFT muutuse $ -0.001283 (-0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ONFA Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.093 (-11.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ONFA Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OFT $ +0.4244 (+147.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ONFA Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.4811 (+208.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ONFA Token (OFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ONFA Token hinnaajaloo lehte.

Mis on ONFA Token (OFT)

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

ONFA Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ONFA Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ONFA Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ONFA Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ONFA Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on ONFA Token (OFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ONFA Token (OFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ONFA Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ONFA Token hinna ennustust kohe!

ONFA Token (OFT) tokenoomika

ONFA Token (OFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ONFA Token (OFT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ONFA Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ONFA Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OFT kohalike valuutade suhtes

1 ONFA Token(OFT)/VND
18,720.491
1 ONFA Token(OFT)/AUD
A$1.081328
1 ONFA Token(OFT)/GBP
0.519322
1 ONFA Token(OFT)/EUR
0.60469
1 ONFA Token(OFT)/USD
$0.7114
1 ONFA Token(OFT)/MYR
RM2.994994
1 ONFA Token(OFT)/TRY
29.018006
1 ONFA Token(OFT)/JPY
¥104.5758
1 ONFA Token(OFT)/ARS
ARS$922.692914
1 ONFA Token(OFT)/RUB
56.705694
1 ONFA Token(OFT)/INR
62.254614
1 ONFA Token(OFT)/IDR
Rp11,474.191942
1 ONFA Token(OFT)/KRW
988.049232
1 ONFA Token(OFT)/PHP
40.22967
1 ONFA Token(OFT)/EGP
￡E.34.332164
1 ONFA Token(OFT)/BRL
R$3.84156
1 ONFA Token(OFT)/CAD
C$0.981732
1 ONFA Token(OFT)/BDT
86.392416
1 ONFA Token(OFT)/NGN
1,091.102636
1 ONFA Token(OFT)/UAH
29.316794
1 ONFA Token(OFT)/VES
Bs96.039
1 ONFA Token(OFT)/CLP
$685.7896
1 ONFA Token(OFT)/PKR
Rs201.525392
1 ONFA Token(OFT)/KZT
385.159074
1 ONFA Token(OFT)/THB
฿23.042246
1 ONFA Token(OFT)/TWD
NT$21.363342
1 ONFA Token(OFT)/AED
د.إ2.610838
1 ONFA Token(OFT)/CHF
Fr0.56912
1 ONFA Token(OFT)/HKD
HK$5.563148
1 ONFA Token(OFT)/AMD
֏271.939764
1 ONFA Token(OFT)/MAD
.د.م6.395486
1 ONFA Token(OFT)/MXN
$13.424118
1 ONFA Token(OFT)/PLN
2.589496
1 ONFA Token(OFT)/RON
лв3.073248
1 ONFA Token(OFT)/SEK
kr6.79387
1 ONFA Token(OFT)/BGN
лв1.188038
1 ONFA Token(OFT)/HUF
Ft240.16864
1 ONFA Token(OFT)/CZK
14.86826
1 ONFA Token(OFT)/KWD
د.ك0.216977
1 ONFA Token(OFT)/ILS
2.397418
1 ONFA Token(OFT)/NOK
kr7.249166
1 ONFA Token(OFT)/NZD
$1.195152

ONFA Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ONFA Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ONFA Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ONFA Token kohta

Kui palju on ONFA Token (OFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas OFT hind USD on 0.7114 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OFT/USD hind?
Praegune hind OFT/USD on $ 0.7114. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ONFA Token turukapitalisatsioon?
OFT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OFT ringlev varu?
OFT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OFT (ATH) hind?
OFT saavutab ATH hinna summas 0.9501524982950932 USD.
Mis oli kõigi aegade OFT madalaim (ATL) hind?
OFT nägi ATL hinda summas 0.12831404520187653 USD.
Milline on OFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OFT kauplemismaht on $ 1.42M USD.
Kas OFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
OFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OFT hinna ennustust.
ONFA Token (OFT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

August 15, 2025

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
