ONFA Token (OFT) reaalajas hind on $ 0.7114. Viimase 24 tunni jooksul OFT kaubeldud madalaim $ 0.7061 ja kõrgeim $ 0.725 näitab aktiivset turu volatiivsust. OFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9501524982950932 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12831404520187653.
Lüliajalise tootluse osas on OFT muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel -8.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ONFA Token (OFT) – turuteave
No.3480
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M
$ 213.42M
$ 213.42M$ 213.42M
0.00
0.00 0.00
300,000,000
300,000,000 300,000,000
288,882,010.260989
288,882,010.260989 288,882,010.260989
0.00%
BSC
ONFA Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.42M 24 tunnise kauplemismahuga. OFT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 288882010.260989. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 213.42M.
ONFA Token (OFT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ONFA Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001283
-0.18%
30 päeva
$ -0.093
-11.57%
60 päeva
$ +0.4244
+147.87%
90 päeva
$ +0.4811
+208.90%
ONFA Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris OFT muutuse $ -0.001283 (-0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ONFA Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.093 (-11.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ONFA Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OFT $ +0.4244 (+147.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ONFA Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.4811 (+208.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ONFA Token (OFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.
ONFA Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ONFA Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ONFA Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ONFA Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ONFA Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on ONFA Token (OFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ONFA Token (OFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ONFA Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ONFA Token (OFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ONFA Token (OFT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ONFA Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ONFA Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.