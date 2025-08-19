Rohkem infot NUTX

NUTX Chain (NUTX) reaalajas hinnagraafik
NUTX Chain (NUTX) hinna teave (USD)

NUTX Chain (NUTX) reaalajas hind on $ 0.000000014392. Viimase 24 tunni jooksul NUTX kaubeldud madalaim $ 0.000000013597 ja kõrgeim $ 0.000000014635 näitab aktiivset turu volatiivsust. NUTXkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on NUTX muutunud +0.73% viimase tunni jooksul, +2.34% 24 tunni vältel -6.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NUTX Chain (NUTX) – turuteave

NUTX Chain praegune turukapitalisatsioon on -- $ 103.69K 24 tunnise kauplemismahuga. NUTX ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.39M.

NUTX Chain (NUTX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NUTX Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000000032887+2.34%
30 päeva$ -0.000000005923-29.16%
60 päeva$ -0.000000020608-58.88%
90 päeva$ -0.000000020608-58.88%
NUTX Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris NUTX muutuse $ +0.00000000032887 (+2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NUTX Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000005923 (-29.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NUTX Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NUTX $ -0.000000020608 (-58.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NUTX Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000020608 (-58.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NUTX Chain (NUTX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NUTX Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on NUTX Chain (NUTX)

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

NUTX Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NUTX Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NUTX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NUTX Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NUTX Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NUTX Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on NUTX Chain (NUTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NUTX Chain (NUTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NUTX Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NUTX Chain hinna ennustust kohe!

NUTX Chain (NUTX) tokenoomika

NUTX Chain (NUTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NUTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NUTX Chain (NUTX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NUTX Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NUTX Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NUTX kohalike valuutade suhtes

NUTX Chain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NUTX Chain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NUTX Chain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NUTX Chain kohta

Kui palju on NUTX Chain (NUTX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NUTX hind USD on 0.000000014392 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NUTX/USD hind?
Praegune hind NUTX/USD on $ 0.000000014392. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NUTX Chain turukapitalisatsioon?
NUTX turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NUTX ringlev varu?
NUTX ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUTX (ATH) hind?
NUTX saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NUTX madalaim (ATL) hind?
NUTX nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NUTX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NUTX kauplemismaht on $ 103.69K USD.
Kas NUTX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NUTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NUTX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:22:26 (UTC+8)

