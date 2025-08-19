NUTX Chain (NUTX) reaalajas hind on $ 0.000000014392. Viimase 24 tunni jooksul NUTX kaubeldud madalaim $ 0.000000013597 ja kõrgeim $ 0.000000014635 näitab aktiivset turu volatiivsust. NUTXkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on NUTX muutunud +0.73% viimase tunni jooksul, +2.34% 24 tunni vältel -6.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NUTX Chain (NUTX) – turuteave
--
----
$ 103.69K
$ 103.69K$ 103.69K
$ 14.39M
$ 14.39M$ 14.39M
--
----
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
SOL
NUTX Chain praegune turukapitalisatsioon on --$ 103.69K 24 tunnise kauplemismahuga. NUTX ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.39M.
NUTX Chain (NUTX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NUTX Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000032887
+2.34%
30 päeva
$ -0.000000005923
-29.16%
60 päeva
$ -0.000000020608
-58.88%
90 päeva
$ -0.000000020608
-58.88%
NUTX Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris NUTX muutuse $ +0.00000000032887 (+2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NUTX Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000005923 (-29.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NUTX Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NUTX $ -0.000000020608 (-58.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NUTX Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000020608 (-58.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NUTX Chain (NUTX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.
NUTX Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NUTX Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NUTX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NUTX Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NUTX Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NUTX Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on NUTX Chain (NUTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NUTX Chain (NUTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NUTX Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NUTX Chain (NUTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NUTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NUTX Chain (NUTX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NUTX Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NUTX Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.