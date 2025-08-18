Rohkem infot NS

SuiNS logo

SuiNS hind(NS)

1 NS/USD reaalajas hind:

$0.13395
$0.13395$0.13395
-0.66%1D
USD
SuiNS (NS) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:33:25 (UTC+8)

SuiNS (NS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.128
$ 0.128$ 0.128
24 h madal
$ 0.13576
$ 0.13576$ 0.13576
24 h kõrge

$ 0.128
$ 0.128$ 0.128

$ 0.13576
$ 0.13576$ 0.13576

$ 0.5833504864798207
$ 0.5833504864798207$ 0.5833504864798207

$ 0.06997757451302891
$ 0.06997757451302891$ 0.06997757451302891

-0.04%

-0.66%

+7.65%

+7.65%

SuiNS (NS) reaalajas hind on $ 0.13395. Viimase 24 tunni jooksul NS kaubeldud madalaim $ 0.128 ja kõrgeim $ 0.13576 näitab aktiivset turu volatiivsust. NSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5833504864798207 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06997757451302891.

Lüliajalise tootluse osas on NS muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel +7.65% viimase 7 päeva jooksul.

SuiNS (NS) – turuteave

No.807

$ 26.48M
$ 26.48M$ 26.48M

$ 725.54K
$ 725.54K$ 725.54K

$ 66.98M
$ 66.98M$ 66.98M

197.72M
197.72M 197.72M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

39.54%

SUI

SuiNS praegune turukapitalisatsioon on $ 26.48M $ 725.54K 24 tunnise kauplemismahuga. NS ringlev varu on 197.72M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.98M.

SuiNS (NS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SuiNS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0008899-0.66%
30 päeva$ -0.0159-10.62%
60 päeva$ -0.00876-6.14%
90 päeva$ -0.11619-46.45%
SuiNS Hinnamuutus täna

Täna registreeris NS muutuse $ -0.0008899 (-0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SuiNS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0159 (-10.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SuiNS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NS $ -0.00876 (-6.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SuiNS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.11619 (-46.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SuiNS (NS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SuiNS hinnaajaloo lehte.

Mis on SuiNS (NS)

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

SuiNS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SuiNS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SuiNS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SuiNS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SuiNS hinna ennustus (USD)

Kui palju on SuiNS (NS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SuiNS (NS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SuiNS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SuiNS hinna ennustust kohe!

SuiNS (NS) tokenoomika

SuiNS (NS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SuiNS (NS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SuiNS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SuiNS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NS kohalike valuutade suhtes

SuiNS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SuiNS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SuiNS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SuiNS kohta

Kui palju on SuiNS (NS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NS hind USD on 0.13395 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NS/USD hind?
Praegune hind NS/USD on $ 0.13395. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SuiNS turukapitalisatsioon?
NS turukapitalisatsioon on $ 26.48M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NS ringlev varu?
NS ringlev varu on 197.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NS (ATH) hind?
NS saavutab ATH hinna summas 0.5833504864798207 USD.
Mis oli kõigi aegade NS madalaim (ATL) hind?
NS nägi ATL hinda summas 0.06997757451302891 USD.
Milline on NS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NS kauplemismaht on $ 725.54K USD.
Kas NS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NS hinna ennustust.
2025-08-18 00:33:25 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

