SuiNS (NS) teave The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility. Ametlik veebisait: https://www.suins.io Plokiahela Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x5145494a5f5100e645e4b0aa950fa6b68f614e8c59e17bc5ded3495123a79178::ns::NS/txs Ostke NS kohe!

SuiNS (NS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SuiNS (NS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.04M $ 24.04M $ 24.04M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 197.72M $ 197.72M $ 197.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.80M $ 60.80M $ 60.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06997757451302891 $ 0.06997757451302891 $ 0.06997757451302891 Praegune hind: $ 0.12159 $ 0.12159 $ 0.12159 Lisateave SuiNS (NS) hinna kohta

SuiNS (NS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SuiNS (NS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NS tokeni tokenoomikat, avastage NS tokeni reaalajas hinda!

SuiNS (NS) hinna ajalugu NS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NS hinna ajalugu kohe!

NS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NS võiks suunduda? Meie NS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NS tokeni hinna ennustust kohe!

