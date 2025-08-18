Rohkem infot NOMOX

NOMOEX TOKEN logo

NOMOEX TOKEN hind(NOMOX)

1 NOMOX/USD reaalajas hind:

-0.78%1D
USD
NOMOEX TOKEN (NOMOX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:50:27 (UTC+8)

NOMOEX TOKEN (NOMOX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.007166
$ 0.007166$ 0.007166
24 h kõrge

-1.14%

-0.77%

+0.97%

+0.97%

NOMOEX TOKEN (NOMOX) reaalajas hind on $ 0.007061. Viimase 24 tunni jooksul NOMOX kaubeldud madalaim $ 0.006913 ja kõrgeim $ 0.007166 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOMOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05095011158185366 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001947907036370223.

Lüliajalise tootluse osas on NOMOX muutunud -1.14% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel +0.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NOMOEX TOKEN (NOMOX) – turuteave

No.7313

BSC

NOMOEX TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 100.88 24 tunnise kauplemismahuga. NOMOX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2500000000.

NOMOEX TOKEN (NOMOX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NOMOEX TOKEN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00005551-0.77%
30 päeva$ -0.00189-21.12%
60 päeva$ +0.000563+8.66%
90 päeva$ +0.001536+27.80%
NOMOEX TOKEN Hinnamuutus täna

Täna registreeris NOMOX muutuse $ -0.00005551 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NOMOEX TOKEN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00189 (-21.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NOMOEX TOKEN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOMOX $ +0.000563 (+8.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NOMOEX TOKEN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001536 (+27.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NOMOEX TOKEN (NOMOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NOMOEX TOKEN hinnaajaloo lehte.

Mis on NOMOEX TOKEN (NOMOX)

We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.

NOMOEX TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NOMOEX TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NOMOX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NOMOEX TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NOMOEX TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NOMOEX TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on NOMOEX TOKEN (NOMOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOMOEX TOKEN (NOMOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOMOEX TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NOMOEX TOKEN hinna ennustust kohe!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenoomika

NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOMOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NOMOEX TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NOMOEX TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NOMOX kohalike valuutade suhtes

1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/VND
185.810215
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/AUD
A$0.01073272
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/GBP
0.00515453
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/EUR
0.00600185
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/USD
$0.007061
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/MYR
RM0.02972681
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/TRY
0.28801819
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/JPY
¥1.037967
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/ARS
ARS$9.15818761
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/RUB
0.56283231
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/INR
0.61790811
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/IDR
Rp113.88708083
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/KRW
9.80688168
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/PHP
0.39929955
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/EGP
￡E.0.34076386
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/BRL
R$0.0381294
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/CAD
C$0.00974418
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/BDT
0.85748784
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/NGN
10.82973814
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/UAH
0.29098381
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/VES
Bs0.953235
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/CLP
$6.806804
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/PKR
Rs2.00024008
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/KZT
3.82289601
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/THB
฿0.2280703
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/TWD
NT$0.21204183
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/AED
د.إ0.02591387
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/CHF
Fr0.0056488
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/HKD
HK$0.05521702
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/AMD
֏2.69913786
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/MAD
.د.م0.06347839
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/MXN
$0.13324107
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/PLN
0.02570204
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/RON
лв0.03050352
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/SEK
kr0.06743255
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/BGN
лв0.01179187
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/HUF
Ft2.3837936
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/CZK
0.1475749
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/KWD
د.ك0.002153605
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/ILS
0.02379557
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/NOK
kr0.07195159
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX)/NZD
$0.01186248

NOMOEX TOKEN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NOMOEX TOKEN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NOMOEX TOKEN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NOMOEX TOKEN kohta

Kui palju on NOMOEX TOKEN (NOMOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOMOX hind USD on 0.007061 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOMOX/USD hind?
Praegune hind NOMOX/USD on $ 0.007061. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NOMOEX TOKEN turukapitalisatsioon?
NOMOX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOMOX ringlev varu?
NOMOX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOMOX (ATH) hind?
NOMOX saavutab ATH hinna summas 0.05095011158185366 USD.
Mis oli kõigi aegade NOMOX madalaim (ATL) hind?
NOMOX nägi ATL hinda summas 0.001947907036370223 USD.
Milline on NOMOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOMOX kauplemismaht on $ 100.88 USD.
Kas NOMOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOMOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOMOX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:50:27 (UTC+8)

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

