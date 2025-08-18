NOMOEX TOKEN (NOMOX) reaalajas hind on $ 0.007061. Viimase 24 tunni jooksul NOMOX kaubeldud madalaim $ 0.006913 ja kõrgeim $ 0.007166 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOMOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05095011158185366 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001947907036370223.
Lüliajalise tootluse osas on NOMOX muutunud -1.14% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel +0.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) – turuteave
NOMOEX TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 100.88 24 tunnise kauplemismahuga. NOMOX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NOMOEX TOKEN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00005551
-0.77%
30 päeva
$ -0.00189
-21.12%
60 päeva
$ +0.000563
+8.66%
90 päeva
$ +0.001536
+27.80%
NOMOEX TOKEN Hinnamuutus täna
Täna registreeris NOMOX muutuse $ -0.00005551 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NOMOEX TOKEN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00189 (-21.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NOMOEX TOKEN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOMOX $ +0.000563 (+8.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NOMOEX TOKEN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001536 (+27.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NOMOEX TOKEN (NOMOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.
NOMOEX TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NOMOEX TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NOMOX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NOMOEX TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NOMOEX TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NOMOEX TOKEN hinna ennustus (USD)
Kui palju on NOMOEX TOKEN (NOMOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOMOEX TOKEN (NOMOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOMOEX TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOMOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NOMOEX TOKEN (NOMOX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NOMOEX TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NOMOEX TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.