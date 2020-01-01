NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NOMOEX TOKEN (NOMOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NOMOEX TOKEN (NOMOX) teave We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives. Ametlik veebisait: https://nomoex.com Valge raamat: https://whitepaper.nomoex.com Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550 Ostke NOMOX kohe!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NOMOEX TOKEN (NOMOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.29M $ 18.29M $ 18.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0948 $ 0.0948 $ 0.0948 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 Praegune hind: $ 0.007316 $ 0.007316 $ 0.007316 Lisateave NOMOEX TOKEN (NOMOX) hinna kohta

NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOMOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOMOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOMOX tokeni tokenoomikat, avastage NOMOX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOMOX Kas olete huvitatud NOMOEX TOKEN (NOMOX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOMOX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NOMOX MEXC-ist osta!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) hinna ajalugu NOMOX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NOMOX hinna ajalugu kohe!

NOMOX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOMOX võiks suunduda? Meie NOMOX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOMOX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!