Nobody Sausage (NOBODY) reaalajas hind on $ 0.040927. Viimase 24 tunni jooksul NOBODY kaubeldud madalaim $ 0.03624 ja kõrgeim $ 0.045019 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOBODYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06862468803158732 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003144063138629749.
Lüliajalise tootluse osas on NOBODY muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -2.76% 24 tunni vältel -23.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nobody Sausage (NOBODY) – turuteave
No.3460
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 107.48K
$ 107.48K$ 107.48K
$ 38.60M
$ 38.60M$ 38.60M
0.00
0.00 0.00
943,092,656
943,092,656 943,092,656
943,092,656
943,092,656 943,092,656
0.00%
SOL
Nobody Sausage praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 107.48K 24 tunnise kauplemismahuga. NOBODY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 943092656. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.60M.
Nobody Sausage (NOBODY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nobody Sausage tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00116165
-2.76%
30 päeva
$ -0.024336
-37.29%
60 päeva
$ +0.022566
+122.90%
90 päeva
$ +0.001193
+3.00%
Nobody Sausage Hinnamuutus täna
Täna registreeris NOBODY muutuse $ -0.00116165 (-2.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nobody Sausage 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.024336 (-37.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nobody Sausage 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOBODY $ +0.022566 (+122.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nobody Sausage 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001193 (+3.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nobody Sausage (NOBODY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.
Nobody Sausage on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nobody Sausage investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NOBODY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nobody Sausage kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nobody Sausage ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nobody Sausage hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nobody Sausage (NOBODY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nobody Sausage (NOBODY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nobody Sausage nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nobody Sausage (NOBODY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOBODY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nobody Sausage (NOBODY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nobody Sausage osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nobody Sausage osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.