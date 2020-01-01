Nobody Sausage (NOBODY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nobody Sausage (NOBODY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nobody Sausage (NOBODY) teave Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture. Ametlik veebisait: https://nobodysausage.club/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/C29ebrgYjYoJPMGPnPSGY1q3mMGk4iDSqnQeQQA7moon Ostke NOBODY kohe!

Nobody Sausage (NOBODY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nobody Sausage (NOBODY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.60M Koguvaru: $ 936.07M Ringlev varu: $ 936.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.08 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003144063138629749 Praegune hind: $ 0.038033 Lisateave Nobody Sausage (NOBODY) hinna kohta

Nobody Sausage (NOBODY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nobody Sausage (NOBODY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOBODY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOBODY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOBODY tokeni tokenoomikat, avastage NOBODY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOBODY Kas olete huvitatud Nobody Sausage (NOBODY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOBODY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NOBODY MEXC-ist osta!

Nobody Sausage (NOBODY) hinna ajalugu NOBODY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NOBODY hinna ajalugu kohe!

NOBODY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOBODY võiks suunduda? Meie NOBODY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOBODY tokeni hinna ennustust kohe!

