Nigella Diamond Club (NDC) reaalajas hind on $ 0.00547. Viimase 24 tunni jooksul NDC kaubeldud madalaim $ 0.00535 ja kõrgeim $ 0.00635 näitab aktiivset turu volatiivsust. NDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6974301396700509 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001097267523913.
Lüliajalise tootluse osas on NDC muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel -19.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nigella Diamond Club (NDC) – turuteave
Nigella Diamond Club praegune turukapitalisatsioon on $ 40.24K$ 9.50K 24 tunnise kauplemismahuga. NDC ringlev varu on 7.36M, mille koguvaru on 88000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 481.36K.
Nigella Diamond Club (NDC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nigella Diamond Club tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000597
-1.08%
30 päeva
$ -0.0089
-61.94%
60 päeva
$ -0.02692
-83.12%
90 päeva
$ -0.04869
-89.91%
Nigella Diamond Club Hinnamuutus täna
Täna registreeris NDC muutuse $ -0.0000597 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nigella Diamond Club 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0089 (-61.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nigella Diamond Club 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NDC $ -0.02692 (-83.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nigella Diamond Club 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04869 (-89.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nigella Diamond Club (NDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.
Nigella Diamond Club on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nigella Diamond Club investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nigella Diamond Club kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nigella Diamond Club ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nigella Diamond Club hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nigella Diamond Club (NDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nigella Diamond Club (NDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nigella Diamond Club nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nigella Diamond Club (NDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nigella Diamond Club (NDC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nigella Diamond Club osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nigella Diamond Club osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
