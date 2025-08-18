Rohkem infot NDC

NDC Hinnainfo

NDC Valge raamat

NDC Ametlik veebisait

NDC Tokenoomika

NDC Hinnaprognoos

NDC Ajalugu

NDC – ostujuhend

NDC-usaldusraha valuutakonverter

NDC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Nigella Diamond Club logo

Nigella Diamond Club hind(NDC)

1 NDC/USD reaalajas hind:

$0.00547
$0.00547$0.00547
-1.08%1D
USD
Nigella Diamond Club (NDC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:02 (UTC+8)

Nigella Diamond Club (NDC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00535
$ 0.00535$ 0.00535
24 h madal
$ 0.00635
$ 0.00635$ 0.00635
24 h kõrge

$ 0.00535
$ 0.00535$ 0.00535

$ 0.00635
$ 0.00635$ 0.00635

$ 1.6974301396700509
$ 1.6974301396700509$ 1.6974301396700509

$ 0.00001097267523913
$ 0.00001097267523913$ 0.00001097267523913

+0.36%

-1.08%

-19.56%

-19.56%

Nigella Diamond Club (NDC) reaalajas hind on $ 0.00547. Viimase 24 tunni jooksul NDC kaubeldud madalaim $ 0.00535 ja kõrgeim $ 0.00635 näitab aktiivset turu volatiivsust. NDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6974301396700509 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001097267523913.

Lüliajalise tootluse osas on NDC muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel -19.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nigella Diamond Club (NDC) – turuteave

No.3047

$ 40.24K
$ 40.24K$ 40.24K

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

$ 481.36K
$ 481.36K$ 481.36K

7.36M
7.36M 7.36M

88,000,000
88,000,000 88,000,000

88,000,000
88,000,000 88,000,000

8.36%

NIGELLA

Nigella Diamond Club praegune turukapitalisatsioon on $ 40.24K $ 9.50K 24 tunnise kauplemismahuga. NDC ringlev varu on 7.36M, mille koguvaru on 88000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 481.36K.

Nigella Diamond Club (NDC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nigella Diamond Club tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000597-1.08%
30 päeva$ -0.0089-61.94%
60 päeva$ -0.02692-83.12%
90 päeva$ -0.04869-89.91%
Nigella Diamond Club Hinnamuutus täna

Täna registreeris NDC muutuse $ -0.0000597 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nigella Diamond Club 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0089 (-61.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nigella Diamond Club 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NDC $ -0.02692 (-83.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nigella Diamond Club 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04869 (-89.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nigella Diamond Club (NDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nigella Diamond Club hinnaajaloo lehte.

Mis on Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Nigella Diamond Club on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nigella Diamond Club investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nigella Diamond Club kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nigella Diamond Club ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nigella Diamond Club hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nigella Diamond Club (NDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nigella Diamond Club (NDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nigella Diamond Club nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nigella Diamond Club hinna ennustust kohe!

Nigella Diamond Club (NDC) tokenoomika

Nigella Diamond Club (NDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nigella Diamond Club (NDC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nigella Diamond Club osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nigella Diamond Club osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NDC kohalike valuutade suhtes

1 Nigella Diamond Club(NDC)/VND
143.94305
1 Nigella Diamond Club(NDC)/AUD
A$0.0083691
1 Nigella Diamond Club(NDC)/GBP
0.0039931
1 Nigella Diamond Club(NDC)/EUR
0.0046495
1 Nigella Diamond Club(NDC)/USD
$0.00547
1 Nigella Diamond Club(NDC)/MYR
RM0.0230287
1 Nigella Diamond Club(NDC)/TRY
0.2234495
1 Nigella Diamond Club(NDC)/JPY
¥0.80409
1 Nigella Diamond Club(NDC)/ARS
ARS$7.0854551
1 Nigella Diamond Club(NDC)/RUB
0.4356308
1 Nigella Diamond Club(NDC)/INR
0.4786797
1 Nigella Diamond Club(NDC)/IDR
Rp88.2257941
1 Nigella Diamond Club(NDC)/KRW
7.5971736
1 Nigella Diamond Club(NDC)/PHP
0.3105866
1 Nigella Diamond Club(NDC)/EGP
￡E.0.2637634
1 Nigella Diamond Club(NDC)/BRL
R$0.029538
1 Nigella Diamond Club(NDC)/CAD
C$0.0075486
1 Nigella Diamond Club(NDC)/BDT
0.6635657
1 Nigella Diamond Club(NDC)/NGN
8.3767033
1 Nigella Diamond Club(NDC)/UAH
0.2254187
1 Nigella Diamond Club(NDC)/VES
Bs0.73845
1 Nigella Diamond Club(NDC)/CLP
$5.26214
1 Nigella Diamond Club(NDC)/PKR
Rs1.5482288
1 Nigella Diamond Club(NDC)/KZT
2.9583401
1 Nigella Diamond Club(NDC)/THB
฿0.1770092
1 Nigella Diamond Club(NDC)/TWD
NT$0.1642641
1 Nigella Diamond Club(NDC)/AED
د.إ0.0200749
1 Nigella Diamond Club(NDC)/CHF
Fr0.004376
1 Nigella Diamond Club(NDC)/HKD
HK$0.0427754
1 Nigella Diamond Club(NDC)/AMD
֏2.091728
1 Nigella Diamond Club(NDC)/MAD
.د.م0.0491753
1 Nigella Diamond Club(NDC)/MXN
$0.1023437
1 Nigella Diamond Club(NDC)/PLN
0.0198561
1 Nigella Diamond Club(NDC)/RON
лв0.0236304
1 Nigella Diamond Club(NDC)/SEK
kr0.0521838
1 Nigella Diamond Club(NDC)/BGN
лв0.0091349
1 Nigella Diamond Club(NDC)/HUF
Ft1.8454686
1 Nigella Diamond Club(NDC)/CZK
0.1142683
1 Nigella Diamond Club(NDC)/KWD
د.ك0.00166288
1 Nigella Diamond Club(NDC)/ILS
0.0184339
1 Nigella Diamond Club(NDC)/NOK
kr0.0555752
1 Nigella Diamond Club(NDC)/NZD
$0.0091896

Nigella Diamond Club ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nigella Diamond Club võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Nigella Diamond Club ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nigella Diamond Club kohta

Kui palju on Nigella Diamond Club (NDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NDC hind USD on 0.00547 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NDC/USD hind?
Praegune hind NDC/USD on $ 0.00547. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nigella Diamond Club turukapitalisatsioon?
NDC turukapitalisatsioon on $ 40.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NDC ringlev varu?
NDC ringlev varu on 7.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NDC (ATH) hind?
NDC saavutab ATH hinna summas 1.6974301396700509 USD.
Mis oli kõigi aegade NDC madalaim (ATL) hind?
NDC nägi ATL hinda summas 0.00001097267523913 USD.
Milline on NDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NDC kauplemismaht on $ 9.50K USD.
Kas NDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NDC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:02 (UTC+8)

Nigella Diamond Club (NDC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NDC/USD kalkulaator

Summa

NDC
NDC
USD
USD

1 NDC = 0.00547 USD

Kauplemine: NDC

NDCUSDT
$0.00547
$0.00547$0.00547
-1.08%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu