Mis on Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nigella Diamond Club kohta Kui palju on Nigella Diamond Club (NDC) tänapäeval väärt? Reaalajas NDC hind USD on 0.00547 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NDC/USD hind? $ 0.00547 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NDC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nigella Diamond Club turukapitalisatsioon? NDC turukapitalisatsioon on $ 40.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NDC ringlev varu? NDC ringlev varu on 7.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NDC (ATH) hind? NDC saavutab ATH hinna summas 1.6974301396700509 USD . Mis oli kõigi aegade NDC madalaim (ATL) hind? NDC nägi ATL hinda summas 0.00001097267523913 USD . Milline on NDC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NDC kauplemismaht on $ 9.50K USD . Kas NDC sel aastal kõrgemale ka suundub? NDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NDC hinna ennustust

