Nigella Diamond Club (NDC) teave Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Ametlik veebisait: https://ndc.nigella.io Valge raamat: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Ostke NDC kohe!

Nigella Diamond Club (NDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nigella Diamond Club (NDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.96K $ 32.96K $ 32.96K Koguvaru: $ 88.00M $ 88.00M $ 88.00M Ringlev varu: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 394.24K $ 394.24K $ 394.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.746 $ 1.746 $ 1.746 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 Praegune hind: $ 0.00448 $ 0.00448 $ 0.00448 Lisateave Nigella Diamond Club (NDC) hinna kohta

Nigella Diamond Club (NDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nigella Diamond Club (NDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NDC tokeni tokenoomikat, avastage NDC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NDC Kas olete huvitatud Nigella Diamond Club (NDC) lisamisest oma portfooliosse?

Nigella Diamond Club (NDC) hinna ajalugu NDC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NDC hinna ajalugu kohe!

NDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NDC võiks suunduda? Meie NDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NDC tokeni hinna ennustust kohe!

