NATIX Network (NATIX) reaalajas hind on $ 0.000756. Viimase 24 tunni jooksul NATIX kaubeldud madalaim $ 0.000701 ja kõrgeim $ 0.000823 näitab aktiivset turu volatiivsust. NATIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001982067208685786 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000553846478431092.
Lüliajalise tootluse osas on NATIX muutunud +1.47% viimase tunni jooksul, +1.74% 24 tunni vältel -11.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NATIX Network (NATIX) – turuteave
$ 12.20M
$ 63.57K
$ 75.59M
16.13B
99,991,483,316.62
SOL
NATIX Network praegune turukapitalisatsioon on $ 12.20M$ 63.57K 24 tunnise kauplemismahuga. NATIX ringlev varu on 16.13B, mille koguvaru on 99991483316.62. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
NATIX Network (NATIX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NATIX Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001293
+1.74%
30 päeva
$ -0.000196
-20.59%
60 päeva
$ -0.000435
-36.53%
90 päeva
$ -0.000074
-8.92%
NATIX Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris NATIX muutuse $ +0.00001293 (+1.74%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NATIX Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000196 (-20.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NATIX Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NATIX $ -0.000435 (-36.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NATIX Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000074 (-8.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NATIX Network (NATIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.
