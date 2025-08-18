Rohkem infot NATIX

NATIX Network hind(NATIX)

1 NATIX/USD reaalajas hind:

$0.000756
$0.000756$0.000756
+1.74%1D
USD
NATIX Network (NATIX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:21 (UTC+8)

NATIX Network (NATIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000701
$ 0.000701$ 0.000701
24 h madal
$ 0.000823
$ 0.000823$ 0.000823
24 h kõrge

$ 0.000701
$ 0.000701$ 0.000701

$ 0.000823
$ 0.000823$ 0.000823

$ 0.001982067208685786
$ 0.001982067208685786$ 0.001982067208685786

$ 0.000553846478431092
$ 0.000553846478431092$ 0.000553846478431092

+1.47%

+1.74%

-11.58%

-11.58%

NATIX Network (NATIX) reaalajas hind on $ 0.000756. Viimase 24 tunni jooksul NATIX kaubeldud madalaim $ 0.000701 ja kõrgeim $ 0.000823 näitab aktiivset turu volatiivsust. NATIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001982067208685786 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000553846478431092.

Lüliajalise tootluse osas on NATIX muutunud +1.47% viimase tunni jooksul, +1.74% 24 tunni vältel -11.58% viimase 7 päeva jooksul.

NATIX Network (NATIX) – turuteave

No.1070

$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M

$ 63.57K
$ 63.57K$ 63.57K

$ 75.59M
$ 75.59M$ 75.59M

16.13B
16.13B 16.13B

99,991,483,316.62
99,991,483,316.62 99,991,483,316.62

SOL

NATIX Network praegune turukapitalisatsioon on $ 12.20M $ 63.57K 24 tunnise kauplemismahuga. NATIX ringlev varu on 16.13B, mille koguvaru on 99991483316.62.

NATIX Network (NATIX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NATIX Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001293+1.74%
30 päeva$ -0.000196-20.59%
60 päeva$ -0.000435-36.53%
90 päeva$ -0.000074-8.92%
NATIX Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris NATIX muutuse $ +0.00001293 (+1.74%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NATIX Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000196 (-20.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NATIX Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NATIX $ -0.000435 (-36.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NATIX Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000074 (-8.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NATIX Network (NATIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NATIX Network hinnaajaloo lehte.

Mis on NATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX's flagship product "Drive&" uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

NATIX Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NATIX Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NATIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NATIX Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NATIX Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NATIX Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on NATIX Network (NATIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NATIX Network (NATIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NATIX Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NATIX Network hinna ennustust kohe!

NATIX Network (NATIX) tokenoomika

NATIX Network (NATIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NATIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NATIX Network (NATIX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NATIX Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NATIX Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NATIX kohalike valuutade suhtes

1 NATIX Network(NATIX)/VND
19.89414
1 NATIX Network(NATIX)/AUD
A$0.00114912
1 NATIX Network(NATIX)/GBP
0.00055188
1 NATIX Network(NATIX)/EUR
0.0006426
1 NATIX Network(NATIX)/USD
$0.000756
1 NATIX Network(NATIX)/MYR
RM0.00318276
1 NATIX Network(NATIX)/TRY
0.03083724
1 NATIX Network(NATIX)/JPY
¥0.111132
1 NATIX Network(NATIX)/ARS
ARS$0.98053956
1 NATIX Network(NATIX)/RUB
0.06026076
1 NATIX Network(NATIX)/INR
0.06615756
1 NATIX Network(NATIX)/IDR
Rp12.19354668
1 NATIX Network(NATIX)/KRW
1.04999328
1 NATIX Network(NATIX)/PHP
0.0427518
1 NATIX Network(NATIX)/EGP
￡E.0.03648456
1 NATIX Network(NATIX)/BRL
R$0.0040824
1 NATIX Network(NATIX)/CAD
C$0.00104328
1 NATIX Network(NATIX)/BDT
0.09180864
1 NATIX Network(NATIX)/NGN
1.15950744
1 NATIX Network(NATIX)/UAH
0.03115476
1 NATIX Network(NATIX)/VES
Bs0.10206
1 NATIX Network(NATIX)/CLP
$0.728784
1 NATIX Network(NATIX)/PKR
Rs0.21415968
1 NATIX Network(NATIX)/KZT
0.40930596
1 NATIX Network(NATIX)/THB
฿0.02448684
1 NATIX Network(NATIX)/TWD
NT$0.02270268
1 NATIX Network(NATIX)/AED
د.إ0.00277452
1 NATIX Network(NATIX)/CHF
Fr0.0006048
1 NATIX Network(NATIX)/HKD
HK$0.00591192
1 NATIX Network(NATIX)/AMD
֏0.28898856
1 NATIX Network(NATIX)/MAD
.د.م0.00679644
1 NATIX Network(NATIX)/MXN
$0.01426572
1 NATIX Network(NATIX)/PLN
0.00275184
1 NATIX Network(NATIX)/RON
лв0.00326592
1 NATIX Network(NATIX)/SEK
kr0.0072198
1 NATIX Network(NATIX)/BGN
лв0.00126252
1 NATIX Network(NATIX)/HUF
Ft0.2552256
1 NATIX Network(NATIX)/CZK
0.0158004
1 NATIX Network(NATIX)/KWD
د.ك0.00023058
1 NATIX Network(NATIX)/ILS
0.00254772
1 NATIX Network(NATIX)/NOK
kr0.00770364
1 NATIX Network(NATIX)/NZD
$0.00127008

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NATIX Network kohta

Kui palju on NATIX Network (NATIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NATIX hind USD on 0.000756 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NATIX/USD hind?
Praegune hind NATIX/USD on $ 0.000756. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NATIX Network turukapitalisatsioon?
NATIX turukapitalisatsioon on $ 12.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NATIX ringlev varu?
NATIX ringlev varu on 16.13B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NATIX (ATH) hind?
NATIX saavutab ATH hinna summas 0.001982067208685786 USD.
Mis oli kõigi aegade NATIX madalaim (ATL) hind?
NATIX nägi ATL hinda summas 0.000553846478431092 USD.
Milline on NATIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NATIX kauplemismaht on $ 63.57K USD.
Kas NATIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NATIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NATIX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:21 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest.

