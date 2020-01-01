NATIX Network (NATIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NATIX Network (NATIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NATIX Network (NATIX) teave NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. Ametlik veebisait: https://www.natix.network/ Valge raamat: https://docs.natix.network/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX Ostke NATIX kohe!

NATIX Network (NATIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NATIX Network (NATIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.65M $ 12.65M $ 12.65M Koguvaru: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Ringlev varu: $ 16.13B $ 16.13B $ 16.13B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.39M $ 78.39M $ 78.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 Praegune hind: $ 0.000784 $ 0.000784 $ 0.000784 Lisateave NATIX Network (NATIX) hinna kohta

NATIX Network (NATIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NATIX Network (NATIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NATIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NATIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NATIX tokeni tokenoomikat, avastage NATIX tokeni reaalajas hinda!

NATIX Network (NATIX) hinna ajalugu NATIX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NATIX hinna ajalugu kohe!

