NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

KohtNo.1078

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu16,132,952,900

Maksimaalne varu0

Koguvaru99,991,483,316.62

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.001982067208685786,2025-05-30

Madalaim hind0.000553846478431092,2024-11-22

Avalik plokiahelSOL

